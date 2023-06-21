TRT1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, oyuncuları kimler?

Fabrika Yapım imzalı TRT 1'in yeni aile dizisi Benim Güzel Ailem'in ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen’in yer aldığı Benim Güzel Ailem Dizisinin yapımcılığını Fabrika Yapım üstleniyor. Benim Güzel Ailem konusu, oyuncuları ve tanıtım videosuna yakından bakalım...

Benim Güzel Ailem dizisi konusu

Hem güldüren hem de aile sıcaklığını yansıtan konularıyla, üç kuşağı biraraya getiren, nostaljik ve sıcacık dizi ilk bölümde izleyiciyi ekranlara bağlayacak.

Çekimlerin İstanbul’da yapıldığı ve nostaljik mahalle atmosferinin de ekrana yansıtıldığı dizinin ilk bölümünde; Rasim ( Erdal Özyağcılar) ve Canan (Seray Gözler) Akyol ailesinin anne ve babası, oğulları biraz hayalperest biraz sevdalı (Onur Buldu), gelinleri (Melis Babadağ), büyük kızları Derya ( Meltem Pamirtan), büyük damat Nedim (Erdem Akakçe), ortancı kızları Deniz (Aycan Koptur) ve ortanca damat Kaan ( Barış Yıldız) ve evin en küçük kızı Damla (Serra Pirinç) ve Damla ile evlenmeye talip adaylar ile aile arasında yaşanan hem eğlenceli hem de hareketli günlerin olacağının ipuçları ilk bölümde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Benim Güzel Ailem 1.bölüm konusu

21 Haziran saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan "Benim Güzel Ailem”in 1. bölümünün konusu ise şöyle:

Canan Rasim’i aile fertlerinin gül gibi geçinip gittiğine ve hiçbir sorunlarının olmadığına ikna etmeye çalışmaktadır. Akyol ailesinde ise durumlar hiçte öyle değildir. Derya ışık hızıyla Nedim’den ayrılmaya karar verir. Öznur evin satılmasını hazmedemeyip soluğu baba ocağında alırken, iki terapist Kaan ve Öznur gitgide kendileri terapist desteğine ihtiyaç duyacak duruma gelmiştir. Aile bütün bu olaylarla yangın yerine dönerken evin küçük kızında ateş bacayı sarmış, Akyol ailesi bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de evlilik telaşına girmiştir.

Benim Güzel Ailem dizisi oyuncuları

Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncuları arasında;

Erdal Özyağcılar,

Onur Buldu,

Seray Gözler,

Melis Babadağ,

Aycan Koptur,

Nergis Kumbasar,

Erdem Akakçe,

Barış Yıldız,

Meltem Pamirtan,

Serra Pirinç,

Münire Apaydın,

Ebrar Karabakan,

Emre Akkuş,

Toprak Can Adıgüzel,

Mina Sinenden,

Ahmet Hakan Ünal ve

Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.

Benim Güzel Ailem dizisi fragmanı