Türkiye'de balayı tatili yapabileceğiniz Bodrum'dan Kapadokya'ya eşsiz rotalar
Hayatınızın en özel 'evet'inden sonra, sıra yeni bir hayata atılan ilk adımlara geliyor. Bu adımların en romantik ve unutulmaz anı ise hiç şüphesiz balayıdır! Bunun için önceden plan yapmanız gerekiyor.
Tarihi zenginlikleri, el değmemiş koyları ve eşsiz doğasıyla Türkiye, her çiftin hayalindeki balayı tatilini gerçeğe dönüştürecek birbirinden güzel seçenekler sunuyor. İşte aşkınızı taçlandıracak, Türkiye'nin en güzel balayı adresleri...
Bodrum: Romantizmin ve Lüksün Buluşma Noktası
Ege'nin incisi Bodrum, canlı gece hayatının yanı sıra gizli kalmış koyları ve lüks otelleriyle balayı çiftlerinin vazgeçilmezi. Gündüzleri özel iskelelerden denize girip masmavi suların tadını çıkarabilir, akşamları ise gün batımı eşliğinde Ege mutfağının en özel lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz. Yalıkavak, Göltürkbükü ve Gümüşlük gibi bölgeler, size özel ve romantik anlar yaşatacak butik oteller ve restoranlarla doludur. Bodrum, hem hareketli hem de huzurlu bir balayı arayan çiftler için mükemmel bir denge sunar.
Kaş & Kalkan: Bohem ve Romantik Bir Kaçış
Kalabalıktan uzak, butik ve samimi bir balayı hayal ediyorsanız, Kaş ve Kalkan sizin için doğru adres. Turkuaz renkli denizi, daracık taş sokakları ve begonvillerle süslü evleriyle Kaş, adeta bir Akdeniz rüyasıdır. Kalkan'daki lüks balayı villalarında sonsuzluk havuzunuzdan denizi seyredebilir, Kaş'ın şirin restoranlarında romantik akşam yemekleri yiyebilirsiniz. Ayrıca, Likya Yolu'nda kısa yürüyüşler yapabilir veya dalış yaparak su altı dünyasının büyüsüne kapılabilirsiniz.
Kapadokya: Peri Bacalarında Masalsı Bir Başlangıç
Bir balayından daha fazlasını arayanlar için Kapadokya, adeta bir film platosunu andırır. Peri bacalarıyla süslü eşsiz coğrafyası, mağara otellerin sunduğu otantik ve romantik atmosferle birleşir. Güneşin doğuşuyla birlikte onlarca sıcak hava balonunun gökyüzünü boyamasını izleyebilir veya kendiniz bu unutulmaz deneyimi yaşayabilirsiniz. Akşamları ise yöresel şarapların tadına bakıp, taş odanızın şöminesi başında romantik bir gece geçirebilirsiniz. Kapadokya, size hayatınızın en büyülü anılarını armağan edecektir.