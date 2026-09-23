Tuzlu Kahve 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Elit, Mehmet ve Derin'in arasındaki ilişkiyi bozmak için Candan'la birlikte hareket etti. İkilinin yaptığı planlar, Derin ve Mehmet'in ilişkisini yeni bir sınavın içerisine sokarken aileler arasındaki geçmişten gelen sorunlar da yeniden gündeme geldi. Öte yandan Hatun, oğlu Mehmet'in Amerika'ya dönmesini istemedi. Mehmet'in Türkiye'de kalması ve ailesine daha fazla bağlanması için elinden geleni yaptı.İki ailenin tanışma kararı ise bölümün dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.