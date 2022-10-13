TV8'in yeni dizisi Tuzak'ın fragmanı yayınlandı! Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Tuzak dizisinin ikinci fragmanı yayınlandı. Tanıtımıyla dikkatleri çeken Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Başrollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Tuzak dizisi 19 Ekim Çarşamba günü izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. TV8 ekranlarında olacak Tuzak dizisinden ikinci tanıtım fragmanı da yayınlandı. Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı tanıtımıyla dikkatleri çeken Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Tuzak dizisi künyesi
Kanal: TV8
Yayın günü: 19 Ekim Çarşamba
Senaryo: Melis Civelek
Yönetmen: Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu
Başroller: Talat Bulut, Akın Akınözü, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu
Dizinin özeti: Maddi anlamda büyük bir variyete sahip bir ailenin yakın kimseler tarafından tuzağa düşürülme hikayesini anlatmaktadır. Tuzağa düşen aile, Türkiye'nin en iyi avukatlarından biriyle anlaşır. Ardından olaylar zincirleme halinde devam eder.
TUZAK DİZİSİ KONUSU NE?
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.
TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI
- Talat Bulut
- Akın Akınözü
- Bensu Soral
- Rıza Kocaoğlu
- İlayda Çevik
- Yağız Can Konyalı
- Onur Durmaz
- Naz Göktan
- Eylül Su Saban
- Emir Benderlioğlu
- Gamze Süner Atay
- Lesli Karavil
TUZAK DİZİSİ FRAGMANI