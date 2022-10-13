TV8'in yeni dizisi Tuzak'ın fragmanı yayınlandı! Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Tuzak dizisi 19 Ekim Çarşamba günü izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. TV8 ekranlarında olacak Tuzak dizisinden ikinci tanıtım fragmanı da yayınlandı. Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı tanıtımıyla dikkatleri çeken Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...

Tuzak dizisi künyesi

Kanal: TV8

Yayın günü: 19 Ekim Çarşamba

Senaryo: Melis Civelek

Yönetmen: Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu

Başroller: Talat Bulut, Akın Akınözü, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu

Dizinin özeti: Maddi anlamda büyük bir variyete sahip bir ailenin yakın kimseler tarafından tuzağa düşürülme hikayesini anlatmaktadır. Tuzağa düşen aile, Türkiye'nin en iyi avukatlarından biriyle anlaşır. Ardından olaylar zincirleme halinde devam eder.

TUZAK DİZİSİ KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI

Talat Bulut

Akın Akınözü

Bensu Soral

Rıza Kocaoğlu

İlayda Çevik

Yağız Can Konyalı

Onur Durmaz

Naz Göktan

Eylül Su Saban

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

TUZAK DİZİSİ FRAGMANI