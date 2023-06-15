Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin öldü mü? İclal Aydın diziden ayrılacak mı?

Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nu kadrosunda buluşturan Üç Kız Kardeş dizisi dün akşam sezon finali yaptı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin final bölümü izleyicilerin kafasında soru işareti bıraktı.

Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin öldü mü?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Süreç Film imzalı "Üç Kız Kardeş" dizisinin dün akşam sezon finali yayınlandı. “Üç Kız Kardeş” dizisi 2. sezonu tamamlamış oldu. Kafalarda soru işareti bırakan sezon finali öncesi kulislerde bir iddia dolaşıyor.

Hem dizinin uyarlandığı eserin yazarı, hem de önemli oyuncularından İclal Aydın‘ın ekipten ayrılacağı söylentisi kulaktan kulağa yayılıyor. Aydın mart ayında omuriliğiyle ilgili Mikrodiskektomi ameliyatı geçirmişti.

Başarılı yönetmenlerimizden Eda Teksöz’ün imza attığı, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik’in kaleme aldığı diziyle ilgili bu söylentinin doğru olup olmadığı merak konusu oldu. Ancak ikinci bir ameliyat daha geçirecek olan İclal Aydın’ın diziden ayrılmayacağı ancak başarılı oyuncuyla ilgili yeni sezonda bir sürprizin olacağı öğrenildi.