Üç Kız Kardeş'e yeni oyuncu dahil oluyor: Aydan Şener kadroda

Kanal D ekranında üçüncü sezona başlayan ama reytinglerde isteneni vermeyen Üç Kız Kardeş dizisinin hikayesini güçlendirmek için yeni bir adım daha atıldı.

Aydan Şener kadroda

Geçen sezon Yürek Çıkmazı isimli dizide Armağan karakteri ile yer alan Aydan Şener, şimdi de Üç Kız Kardeş ile dizi maceralarına devam ediyor. Şener diziye Müjgan karakteri ile dahil oldu.

1981 yılında Türkiye güzeli olan Aydan Şener, Üç Kız Kardeş dizisinde de canlandırdığı Müjgan karakteri ile yine gençlik yıllarında Türkiye güzeli seçiliyor. Dizinin 58’inci bölümünde izleyiciyle buluşacak olan Şener, oğlu için Ayvalık’a taşınan bir anne olarak izleyici karşısına çıkacak.