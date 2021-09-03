Ünlü tenor Mario Frangoulis’ten İstanbul anısı

Elele Arşivinden (Ağustos 2021) Yunanistan’ın ünlü tenoru Mario Frangoulis'i tanımaya ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım...

Sizin yaratıcı tarafınız ve yeni albümünüzün yaratım süreci nasıl gelişti?

İlk olarak, bestecilerin aklındakilerini ve karakterlerini anlamak için bu albüm üzerinde sekiz aydan fazla çalıştım. Dinleyip karar vermem gereken pek çok müzikal, caz standartı ya da şarkı vardı. Bol bol Ella Fitzgerald ve Dean Martin gibi çok sevdiğim isimleri dinledim. 200 şarkı arasından 30 parça seçtim. Kariyerim West End’de başladı ve Sefiller, Operadaki Hayalet, Batı Yakası Hikayesi gibi efsane müzikallerde bu şarkıları seslendirdiğim için çok şanslıydım. Tiyatro ve müzikal kökenli bir aileden geliyorum. Çocukluğumda Hollywood filmlerindeki harika şarkıları dinleyerek geçti.

Türkiye’ye ait unutamadığınız bir anınız ve takip ettiğiniz bir sanatçı var mı?

Türkiye’ye dair her zaman aklımda ve kalbimde sonsuza kadar kalacak çok güzel anılarım oldu. İstanbul’a ilk kez Yunan ve Türk müzisyenlerin olduğu bir konser için gelmiştim. Beş bin kişilik konser biletleri çok kısa zamanda tükenmişti. Seyirciler ise muhteşemdi. Ayrıca anneannem İstanbullu olduğu için bize anlattığı çok güzel hatıralar vardı. Bir diğer deneyimim de İzmir Devlet Opera ve Balesi ile Efes’te verdiğim büyük konser. Aspendos’ta, Bodrum’da, Ankara’da çok güzel konserler yaptık. Seyircilerle çok güzel bağlar kurduk. İnanılmaz yoğun, duygulu, coşkulu konserlerdi. Zülfü Livaneli’yi büyük bir besteci ve diğer milletlere karşı büyük duyarlılığı olan bir insan olarak takip ediyorum. Bu dünyada barış ve mutluluğu önemseyen çok eğitimli bir insan.

Yunanistan’da vereceğiniz konserleri ilan ettiniz. Uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşmak nasıl bir duygu?

Çok mutlu hissediyorum. Yunanistan’ın tüm büyük sanatçıları George Dalaras, Haris Alexiou gibi isimler bu süreçte hiç sahne almadı. Fakat ben, her şeye rağmen bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Geçen yıl yarı kapasiteyle beş konser verdim. Bir şekilde olsa da hayata devam ettiğimizi göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. Böylece insanlara umudun ve bir hayat ışığının varlığını görebiliriz. Önümüzdeki süreçte Yunanistan’ın büyük divası Marinella ile bir konser serimiz olacak.