Uraz Kaygılaroğlu ile Cemre Baysel partner oluyor! İşte dizilerinin adı

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni projesi merak ediliyordu. Kaygılaroğlu'nun yeni projesi ve partneri belli oldu.

Cemre Baysel ile birlikte oynayacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtğimiz dönemde OGM Pictures‘la 1,5 yıllık anlaşma imzalayan ve arka arkaya oynadığı roller sebebiyle bir süre dinlenmek isteyen başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinden gelen teklifi geri çevirmişti. Ekrana ara verdiği dönemde ise yeni projeleri de okumaya başlayan Kaygılaroğlu’nun yeni dizisi belli oldu.

Star TV‘de yeni yayın döneminde seyirciyle buluşacak olan "Saklambaç" kod adlı diziyle anlaşan Kaygılaroğlu'nun partneri ise Cemre Baysel olacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturacak.