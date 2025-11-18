Anasayfa Plus 'Uzak Şehir' 39. bölüm fragmanı yayınlandı: Alya'yı sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim
Kanal D ekranlarının her hafta heyecanla beklenen dizisi 'Uzak Şehir', 39. bölüm fragmanını yayımladı. Dizideki gerilimin zirveye çıktığı bir dönemde gelen tanıtım, büyük sırların ötesinde, ana karakterlerin arasındaki duygusal bağı bir kez daha merkeze taşıdı. Peki, Uzak Şehir 39. bölümde, haftaya neler olacak? İşte detaylar...
Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi Uzak Şehir'de bu hafta Şahin'in vurulması ve Ecmel'in Cihan Deniz hakkında gerçekleri öğrenmesiyle izleyici de büyük bir şaşkınlık yarattı. Gerilimli sahneleriyle ekran başındakileri meraklandıran dizide haftayaki bölümden kareler görmek isteyenler araştırmalarına başladı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Uzak Şehir 39. bölüm fragmanı:
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ
Şahin'in gözlerini kapamadan söylediği son sözler Cihan'ın tüm bilinmezlikleri çözmesini sağlar.
Saklanan gerçeklerin hesabını sormak isteyen Cihan, soluğu Ecmel'in karşısında alırken; karşılıklı çekilen kılıçlar iki ailenin birbirine duyduğu nefreti körüklemesine neden olur.