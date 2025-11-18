'Uzak Şehir' 39. bölüm fragmanı yayınlandı: Alya'yı sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi Uzak Şehir'de bu hafta Şahin'in vurulması ve Ecmel'in Cihan Deniz hakkında gerçekleri öğrenmesiyle izleyici de büyük bir şaşkınlık yarattı. Gerilimli sahneleriyle ekran başındakileri meraklandıran dizide haftayaki bölümden kareler görmek isteyenler araştırmalarına başladı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?