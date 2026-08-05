Uzak Şehir kadrosuna Ersin Arıcı dahil oluyor

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren "Uzak Şehir" dizisinde oyuncu kadrosundaki değişim hız kesmeden devam ediyor. Sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından senaryoda yapılan yeniliklerle birlikte ekibe yeni isimler katılırken, son olarak Ersin Arıcı'nın kadroya dahil olması gündem oldu. Başarılı oyuncunun dizide oynayacağı karakterin hikâyeye nasıl bir etki yapacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

UZAK ŞEHİR'E SÜRPRİZ TRANSFER

Eylül ayında üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan "Uzak Şehir", yenilenen kadrosuyla izleyicinin karşısına çıkacak. Daha önce Mustafa Avkıran ve Onur Özaydın'ın kadroya katıldığının açıklanmasının ardından, Ersin Arıcı'nın da projeye dâhil olması yeni sezon öncesinde beklentiyi daha da artırdı.

YENİ SEZONDA KADRO GÜÇLENİYOR

AyNa Yapım imzasını taşıyan "Uzak Şehir", sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından hikâyesini yeni karakterlerle zenginleştiriyor. Daha önce usta oyuncu Mustafa Avkıran'ın Kartal, Onur Özaydın'ın ise Enver karakterini üstleneceği açıklanmıştı. Son gelişmeyle birlikte kadroya bir önemli isim daha eklendi.

ERSİN ARICI "ATEŞ" ROLÜYLE GELİYOR

Başarılı oyuncu Ersin Arıcı, Mardin'de çekimleri devam eden "Uzak Şehir" dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Daha önce "Yalı Çapkını" dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Arıcı, son olarak TRT tabii'nin "Operasyon Alesta" dizisinde yer almıştı. Yeni sezonda "Ateş" karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Ersin Arıcı'nın hikâyeye nasıl bir yön vereceği ise şimdiden en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

GÖZLER ÜÇÜNCÜ SEZONDA

Eylül ayında üçüncü sezonuyla ekranlara gelecek olan "Uzak Şehir", hem yeni karakterleri hem de değişen hikâyesiyle izleyicilere farklı bir sezon sunmaya hazırlanıyor. Kadroya art arda katılan oyuncular, dizinin yeni bölümlerine ilişkin beklentiyi yükseltirken, "Ateş" karakterinin olayların merkezindeki isimlerden biri olması bekleniyor.