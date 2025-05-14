Uzak Şehir yeni bölüm 1. fragmanı: Geleceği sevdiğim kadınla düşünürüm

Başrollerini Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un paylaştığı Uzak Şehir, pazartesi akşamları reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Dizinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanında Cihan Albora'nın, "Gelecek düşüneceksem eğer sevdiğim kadın ile düşünürüm." sözleri damga vuruyor.

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Uzak Şehir'in 26. bölümünde, 'Alya'nın acılı gününde Cihan desteğini esirgemiyor. Kaya gerçekleri öğrenmenin peşinde, Sadakat'in kendi arkasından iş çevirdiğini öğrenen Cihan aynı zamanda Mine'nin çocuğu eğer kendisine aitse kabul etmeye hazır.

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM 1. TANITIM