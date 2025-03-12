Uzak Şehir'de Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi sürprizi

Uzak Şehir’in sözleri Sezen Aksu imzası taşıyan ve milyonların kalbine dokunan ‘De Mardin’ şarkısını seslendiren kişinin, Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Aşkın Nur Yengi ve usta oyuncu Haluk Bilginer’in kızları olan Nazlı Bilginer Yengi olduğu ortaya çıktı.