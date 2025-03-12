Uzak Şehir'de Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi sürprizi
Kanal D'nin bu sezon reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de 'De Mardin’ şarkısının ardındaki sürpriz isim ortaya çıktı.
Uzak Şehir’in sözleri Sezen Aksu imzası taşıyan ve milyonların kalbine dokunan ‘De Mardin’ şarkısını seslendiren kişinin, Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Aşkın Nur Yengi ve usta oyuncu Haluk Bilginer’in kızları olan Nazlı Bilginer Yengi olduğu ortaya çıktı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Uzak Şehir’ dizisinin jenerik müziği olarak da kullanılan, bestesi Rodrigo sözleri Sezen Aksu’ya ait ‘De Mardin’ şarkısı dizinin yayınlandığı ilk günden itibaren milyonlarca kişiyi etkisi altına almış ve dillere dolanmıştı.
‘Çiçeğin şarkısı’ anlamına gelen Fiore Canto takma ismiyle çıkış yapan Nazlı Bilginer Yengi; sosyal medya platformlarında ‘De Mardin’ yorumuyla yüzbinlerce beğeni almıştı. Genç sanatçı; müziğe olan tutkusu ve geleceğe dair planlarıyla heyecan yarattı.
“ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"
Müzik yolculuğuna sağlam adımlarla devam eden Nazlı Bilginer Yengi, TED İstanbul Koleji'nde 11. sınıfı tamamladıktan sonra, 12. sınıf eğitimini Londra’da, Guildhouse School Cats London’da aldı. Şimdi ise sınavlarını başarıyla geçtiği Ravensbourne Üniversitesi’nde Ses Mühendisliği ve Aranjörlük eğitimi alarak müzik dünyasında sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor.