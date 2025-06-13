Uzak Şehir'in Kaya’sı Atakan Özkaya bakın kim çıktı!
Kanal D'de yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisinde'Kaya' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Atakan Özkaya, performansıyla beğeni topluyor. Meğer Atakan Özkaya, şimdiki şöhretinden çok daha önce, bakın hangi popüler dizide rol almış.
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Kanal D'nin dizisi "Uzak Şehir", hikayesi ve karakterleriyle izleyiciden büyük ilgi gördü. Yapım, hikaye akışı ve karakterlerin işlenişiyle dikkat çekiyor.
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Dizide ‘Kaya’ karakterine hayat veren Atakan Özkaya, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Aşiret temalı yapımla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu, kısa sürede ekranların aranan isimleri arasına girmeyi başardı.
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Özkaya’nın televizyon kariyerine dair detaylar da gün yüzüne çıktı. Başarılı oyuncunu bakın yıllar önce hangi dizide oynamış...