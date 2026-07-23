Var Mısın Yok Musun Ali Can kimdir? Var Mısın Yok Musun Ali Can ne kadar kazandı?

Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun yarışmasında bu kez Ali Can'ın heyecan dolu mücadelesi izleyicilerle buluştu.

Yarışma boyunca bankadan gelen teklifleri değerlendiren Ali Can'ın performansı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

VAR MISIN YOK MUSUN ALİ CAN KİMDİR?

Ali Can Aydın 14 Kasım 1995 tarihinde Trabzon köprü başında dünyaya geldi. Çocukluğu köyde, yaylalarda, çay ve fındık tarlaları arasında geçti. Üniversitede okurken izlediği bir tiyatro oyunuyla hayatı değişti. Ali Can Aydın, oynadığı tiyatro sonrasında aldığı alkışlar sonrası “ benim yerim sahnenin dışı değil, sahnenin üzeri” sözleriyle oyunculuğa yöneldi. Ali Can İstanbul’da kısa bir süreliğine inşaat bekçiliği yaptı. Oyunculuğa olan tutkusu bitmeyen Ali Can, stand uplar yaparak, kendi alanında çalışmaya başladı.

VAR MISIN YOK MUSUN ALİ CAN KAÇ TL KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun?'un 22 Temmuz 2026 akşamı yayınlanan bölümünde yarışan Ali Can, performansıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışma boyunca açılan kutular ve bankadan gelen teklifler büyük heyecan yaratırken, Ali Can'ın vereceği kararlar da merakla takip edildi.

Sosyal medyada "Var Mısın Yok Musun Ali Can ne kadar aldı?" sorusu sorulmaya başlandı. Yarışmanın ilerleyen saatlerde yayınlanacak bölümlerinde veya yapılacak açıklamalarda Ali Can'ın kabul ettiği teklif 1.010.000 TL'dir.