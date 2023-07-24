"Veda Mektubu" ne zaman final yapacak? Tarih belli oldu
Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımların paylaştığı Veda Mektubu Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara geliyordu. Peki "Veda Mektubu" ne zaman final yapacak? Tarih belli oldu...
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Most Production imzalı Veda Mektubu dizisinde başrolleri Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar paylaşıyor. Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizi final yapanlar kervanına katılıyor.
24. bölümde ekrana veda edecek
Geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başlayan 'Veda Mektubu' dizisi hakkında final yapıp yapmayacağı tartışmaları sürerken, son olarak Most Yapım imzalı projenin 4 bölüm uzatılmasına karar verilmişti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Kanal D'de yayınlanan projenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili son karar verildi.
Nurgül Yeşilçay, Bennu Yıldırımlar, Selim Bayraktar, Emre Kıvılcım ve Rabia Soytürk'ün başrollerini paylaştığı dizinin 24. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.