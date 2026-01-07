'Veliaht' dizisi bu hafta var mı?

1 / 6
Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk gibi oyuncuların yer aldığı Veliaht dizisi 1 Ocak 2026 Perşembe günü Show TV kanalında ve yayın akışında yer almamıştı.
Başrolünde güçlü isimleri buluşturan Veliaht dizisi, son olarak 15. bölümüyle ekranlara gelmişti.
Yılbaşı haftası nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından, bu hafta bazı dizilerin yeni bölümü ekrana verirken bazıları bir hafta daha ara verdi. 'Veliaht'ın perşembe günü ekrana gelip gelmeyeceği de merak edildi.
'Veliaht', 8 Ocak Perşembe, yeni bölümüyle ekranlara gelecek.