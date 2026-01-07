'Veliaht' dizisi bu hafta var mı?

Yılbaşı haftası nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından, bu hafta bazı dizilerin yeni bölümü ekrana verilirken bazıları bir hafta daha ara verdi. Peki, 'Veliaht' bu hafta var mı? 'Veliaht' yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk gibi oyuncuların yer aldığı Veliaht dizisi 1 Ocak 2026 Perşembe günü Show TV kanalında ve yayın akışında yer almamıştı.

Başrolünde güçlü isimleri buluşturan Veliaht dizisi, son olarak 15. bölümüyle ekranlara gelmişti.

'Veliaht', 8 Ocak Perşembe, yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 