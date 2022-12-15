Yarıyıl tatili (15 Tatil) ne zaman başlıyor? İşte 2023 Sömestr tatil günleri

Yarıyıl tatiline kısa bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli ise şimdiden yarı yıl tatili ne zaman sorusunun yanıtın internette arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimiyle birlikte sömestr tatili ocak ayı sonu ve şubat ayı başını denk geliyor. 2023 Sömestr tatil günlerine birlikte bakalım... (Bu yazının ardından yılbaşı ne zaman? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre eski adıyla 15 tatil, yani yarı yıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

Okullarda birinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri 20 Ocak Cuma günü sona erecek. Okullar ise tekrar 6 Şubat Pazartesi 2023 tarihinde açılacak.

15 tatil hafta sonları ile birlikte toplam 16 gün sürecek.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi şöyle:





ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci dönem uygulayacağı ara tatil tarihlerini de belirlemişti. Buna göre 17-20 Nisan tarihleri arasında öğrenciler, ara tatil sebebiyle okula gitmeyecek. Ara tatil ve Ramazan Bayramı tarihleri benzerlik gösteriyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde bitecek.