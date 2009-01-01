Moda dünyasındaki büyük tasarımcılar hakkında bilgi sahibi olmadan kimse kendisini bu dünyanın uzmanı sayamaz.

Moda dünyasının geçirdiği aşamaları ve kökenini bilmeden moda dünyasına hakim olamazsınız. İşte moda dünyasının bazı devleri ve hikayeleri;

GUССI





1921 yılında İtalya'nın Flоrеnсе kenti modanın merkeziydi. Ülke üst sınıf giyim ve deri giyim konusunda öncüydü. Guccio Guссi, o dönemdeki başarısını geliştirerek, dünyanın İtalya'dan gelen mükemmel beyaz kıyafetler ve deriye duyduğu arzunun avantajını elde etti.

1953 yılında Gucci'nin ölümünün ardından onun kurduğu marka mirasçıları tarafından yönetildi. Gucci'nin 4'ü erkek 6 çocuğu vardı. Çalışkan ve üretken olan oğlu Aldo, babasının ölümünden sonra markayı genişletmeyi başardı.

Günümüzde Gucci, Alessandro Michele'in kreatif direktörlüğünde marka kimliğinde radikal değişiklikler yaptı ve bu cesur adımların karşılığını yükselen satışlarla aldı. İlginç tasarımlar, logolu kemerler, tişörtler ve şık çantalar markanın en çok satılanları arasında.

LОUIЅ VUITTОN





İlk tasarım ofisi 1854 yılında kuruldu. Ünlü Fransız markası LV, 1867 ve 1889 yıllarında dünya fuarlarında kendini gösterdi ve mükemmel tasarımlarından ötürü bronz madalya kazandı. Bugün bu marka lüksün bir işareti olarak kabul ediliyor ve moda endüstrisinin liderleri arasında. Nicholas Ghesquière, 2013 yılında Louis Vuitton için sanat yönetmeni olarak işe başladı. LV logosu ve monogramı dünya çapında biliniyor.

CHANEL





Paris merkezli lüks moda markası Chanel, moda dünyasında bir ikon olarak görülüyor. İlk olarak 1909 yılında Coco Chanel adı altında Gabrielle Bonheur Chаnеl tarafından Paris'te açıldı. Dünya modasının merkezi olan Paris'te mütevazi bir şekilde Balsan hanının zemin katında açılan marka daha sonra yine Paris'teki Cambon caddesine taşındı. Geçen yıl 85 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Karl Lagerfeld, Chanel markasını 1983'ten 2019'a kadar zirveye taşıdı. Bugün Virginie Viard, kreatif direktörlük görevini üstleniyor.

CHRISTIAN DIOR





Christian Dior adı her zaman giysi ve moda endüstrisinde unutulmaz bir isim olarak yer aldı. Her ne kadar kurucusu 1957 yılında henüz 52 yaşındayken dünyaya veda etmiş olsa da moda dünyasına büyük bir damga vurmayı başardı. Dior tasarımlarıyla ilgili en önemli öğe, dinamik doğası ve asla bir kalıba bağlı kalmamaktır. Fransız moda markası, geniş bir stil ve tasarım yelpazesi ile biliniyor. İlk olarak 2016 yılında kadın bir tasarımcının başarısıyla daha da büyümeye devam ediyor. Modacı Maria Grazia Chiuri markayı 21.'inci yüzyıla taşımayı başardı.

CARTIER