Sabah kahvenizi unutun , TikTok'a göre güne başlamanın yeni bir yolu var: Yataktan kalktıktan sonra bir shot zeytinyağı. Sabahleyin zeytinyağı içmek giderek daha popüler bir uygulama haline geldi.

'Sıvı altın' olarak adlandırılan, Kourtney Kardashian ve Beyonce'den Gwyneth Paltrow'a kadar ünlüler , sabahın erken saatlerinde bir çorba kaşığı sızma zeytinyağı içmeyi övüyor. TikTok kullanıcıları ise bunun istekleri azalttığını, enerjiyi artırdığını, sindirimi iyileştirdiğini ve hatta cilt ve saç sağlığını iyileştirdiğini iddia ediyor. Peki bu gerçekten işe yarıyor mu, yoksa sadece bir sağlıklı yaşam çılgınlığı mı?

Bu yazıda sabahları zeytinyağı içmenin çeşitli faydalarını ve bu alışkanlığı günlük hayatınıza entegre etmek için pratik ipuçları veriyoruz.

Bilim ne diyor?

Zeytinyağı uzun zamandır Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi olmuştur ; ancak son araştırmalar, zeytinyağının sadece yiyeceklerin tadını güzelleştirmekle kalmayıp vücudunuzun daha verimli çalışmasına da yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Oleik asit, fitosteroller, karotenoidler, tokoferoller ve polifenollerden oluşan tekli doymamış yağlarla dolu olan zeytinyağı, iltihabın azalması ve kolesterol seviyelerinin iyileşmesiyle ilişkilendirilmiştir. Zeytin meyvesinin etinin öğütülmesi ve ardından çıkan sıvının süzülmesiyle yapılır.

Aç karnına zeytinyağı içmenin faydaları neler?

Güne bir kaşık zeytinyağı ile başlamak, Akdeniz geleneklerinden gelen ve sayısız sağlık faydası sunan bir sağlıklı yaşam akımıdır.

Bu basit alışkanlık, sindirim sisteminizi harekete geçirme, yoğun miktarda antioksidan ve sağlıklı yağlar sağlama ve genel sağlığı destekleme potansiyeli nedeniyle dünya çapında popülerlik kazanmıştır.

Sabahları zeytinyağı tüketmenin sağlık açısından faydaları şunlardır:

Sindirim Sağlığını Uyarır: Bir kaşık zeytinyağı sindirim sisteminizi harekete geçirebilir ve kabızlığı giderebilir. Bu nazik sabah desteği, vücudunuzu gün boyunca optimum besin emilimine hazırlamaya yardımcı olur.

Kilo Yönetimini Destekler: Zeytinyağı tokluk hissini teşvik ederek açlığı azaltmaya ve kilo verme çabalarına yardımcı olabilir. Zeytinyağındaki tekli doymamış yağlar daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olarak genel kalori alımını azaltabilir.

Kalp Sağlığını Destekler: Zeytinyağındaki sağlıklı yağlar kardiyovasküler fonksiyonu destekler ve sağlıklı kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Beslenme kılavuzları, yetişkinlerin günlük kalori alımının %35'inin sağlıklı yağlardan gelmesini önermektedir ve bu da zeytinyağını bu gereksinimi karşılamak için mükemmel bir seçim haline getirir.

Besin Emilimini Artırır: Zeytinyağı tüketmek, gün boyunca yediğiniz diğer besinlerdeki yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E ve K) emilimini önemli ölçüde iyileştirebilir ve böylece diyetinizin besin değerini en üst düzeye çıkarabilir.

İltihabı Azaltır: Zeytinyağı tüketimi bağırsaktaki iltihabı azaltabilir ve bu da bazı kanser türleri de dahil olmak üzere çeşitli kronik hastalık riskini azaltabilir.

Akşamdan Kalma Rahatlatma: Bazı kişiler zeytinyağının, muhtemelen iltihap giderici özelliği ve sağlıklı yağ içeriği nedeniyle akşamdan kalma semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu bildiriyor.

Peki her gün zeytinyağı içmek iyi bir fikir mi?

Bunların hiçbiri sağlık profesyonelleri için yeni değil. Akdeniz diyeti onlarca yıldır dünyanın en sağlıklılarından biri olarak lanse ediliyor ve yiyecekler bölgeden bölgeye değişse de zeytinyağı ekmekten salatalara kadar her şeyde kullanılan tutarlı bir unsurdur.

İngiltere'de kişi başına yılda yaklaşık bir litre zeytinyağı tüketiliyor. Ancak bu, kişi başına yılda yaklaşık 13 litre tüketen Yunanlılar, İspanyollar ve İtalyanlarla karşılaştırıldığında hiçbir şey.

Ancak bu trende atlamadan önce, zeytinyağının kalori açısından yoğun olduğunu belirtmekte fayda var. Ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin tükettiği standart miktar olan iki yemek kaşığı zeytinyağı 238 kalori ve 28 gr yağ içeriyor (bunun 3,8 gr'ı doymuş yağdır ve önerilen günlük alımın %19'una denk gelir). İki haftalık bir deneme süresince bu, tam 3.332 ekstra kalori ve 392 gr yağ demektir.

Şu soru akla geliyor: Olumlu sağlık yararları, alınan ekstra kalorilerden daha mı ağır basıyor ?

Diyetisyen Emma Shafqat , "Çoğu insan için ölçülü tüketildiğinde güvenlidir, ancak yağları sindirmekte zorluk çekenler, rahatsızlık veya ishale neden olabileceğinden dikkatli olmalıdır." diyor.

Ayrıca tüm zeytinyağlarının aynı olmadığının da altını çiziyor: 'Zeytinyağının türü önemlidir; en az işlenmiş olan ve en yüksek antioksidan seviyelerini koruyan sızma zeytinyağı en iyi seçimdir,' diye ekliyor.