Uzun zamandır akıllı saat alıp almamak konusunda düşünmüş, modellere bakıp bakıp vazgeçmiş ya da ertelemiş olabilirsiniz. Ancak akıllı saat için doğru zaman artık geldi. Pandemide ikinci dalganın ayak sesleri yaklaşırken, Avrupa’da ülkeler yeni karantina önlemleri açıklarken, Türkiye’de de Mart ayındakine benzer önlemlerin gündeme gelebileceğini tahmin edebilirsiniz. Peki, bu seferki karantinaya hazırlıksız yakalanmak yerine, evde geçireceğimiz uzun süreler için hazırlık yapsak?

2020 başında yaşadığımız pandemi karantinalarında, pek çok insan evinde uzun süreler kapalı kalmak nedeniyle şikayetçi oldu. Ancak bu önlemler sayesinde virüsün ülkemizde kontrolsüzce yayılmasının da önüne geçmeyi başardık. Fakat bu başarımızın ödülü olarak bize daha fit bir beden, daha ince bir bel, daha sıkı bir kalça olarak dönmedi. Saçlarımız, cildimiz, kaşlarımız başarının coşkusuyla kendi kendine etkileyici bir görünüme kavuşmadılar. Psikolojimizin de virüs konusundaki başarı nedeniyle zirve yaptığına ne yazık ki tanık olamadık.



Fakat, kış aylarına girerken şimdi ikinci dalga önlemlerine karşı daha hazırlıklı olmak durumundayız. Evde hareketsizce oturmak, spor/fitness imkanlarından uzak kalmak, sık sık yemek yiyerek diyeti bozmak gibi olumsuz davranışlara kapılmadan, daha disiplinli bir kış geçirmek zorunda olduğumuzu unutmayalım. Bu aşamada bize yardımcı olacak bir asistana ihtiyacımız olacak. Bize spor saatini, yemek saatini, iş yapıyorsak yaklaşan video konferanslarımızın saatini, yediğimiz yemeğin kalorisini, yürüdüğümüz mesafenin ölçüsünü hatırlatacak bir asistan, çok faydalı olmaz mı?



Bu noktada hayatımıza akıllı saatleri dahil etmenin zamanının geldiğini artık inkar etmemeliyiz. Bir akıllı saat teknik olarak 7/24 bizimle beraber olan ve her an bize destek vermek üzere hazırolda bekleyen kullanışlı ve yetenekli bir asistandır. Şu noktada belki kalp ritmi gibi spor yaparken hayati değerlerimizi ölçmesi çok cazip geliyor olabilir ama Apple Watch 6 ve Apple Watch 5 modelleri aynı zamanda kolumuzda bize her konuda bilgi aktaran bir dijital asistandır.



Siri’ye soracağınız her sorunun cevabını verecek olan Apple Watch modelleriyle, hazırlamak istediğiniz yemeğin tarifinden, hava durumuna, izlemek istediğiniz dizinin yayın günü ve saatine kadar her şeyi basitçe sorup cevap alabileceğiniz akıllı saatler, evde geçen karantina günleri için de ideal ev arkadaşları olacaktır. Daha önce bir Apple iOS cihazı kullanmamışlar için de hatırlatalım, Siri Apple’ın çok büyük bütçelerle yıllardır geliştirdiği yapay zekalı dijital asistan uygulaması ve iOS cihazları üzerinden sorduğunuz sorulara cevap bulup ihtiyacınız olan bilgileri karşınıza getirmesiyle ünlüdür.



Dolayısıyla, bu kış pandemiye yalnız ve hazırlıksız yakalanmak yerine, bize hayatımızı kolaylaştıracak dijital bir asistan sağlayan akıllı saatleri değerlendirerek pandemi önlemlerine başlayalım.