Faydalı olduğu konuşulan ve sık sık gündeme gelen alkali su, sağlıklı yaşamla ilgilenenlerin dikkatini çekiyor. Ayrıca sağlık konusunda kimse için hiçbir risk taşımıyor. Zayıflatıcı etkisi, elde etme şekilleri, faydaları ve çok daha fazlası… Hepsini sizin için bir araya getirdik.

Faydalı olduğu konuşulan ve sık sık gündeme gelen alkali su, sağlıklı yaşamla ilgilenenlerin yakın kadrajında. Zayıflatıcı etkisi, elde etme şekilleri, faydaları ve çok daha fazlası… Hepsini sizin için bir araya getirdik.



Alkali Su Nedir?

7’nin üzerinde pH değerine sahip sular alkali su olarak biliniyor. Mineral, kalsiyum, potasyum açısından zengin olmaları nedeniyle de daha çok besleyicidir. Ayrıca sağlık konusunda kimse için hiçbir risk taşımıyor. Bilindiği üzere gün içinde vücudun asit-baz dengesini bozabilen çok sayıda etkene maruz kalınabiliyor. Örneğin alkol, kafein, tuz, şeker, paketlenmiş gıdalar aracılığıyla vücuda giren fazla asidi alkali su ile önleyebilirsiniz.

Alkali Su Faydaları

Alkali su, yapısı sayesinde pek çok faydayı da beraberinde getiriyor. En önemli ihtiyaçlardan biri olarak sağlıklı bir hayat sürmeyi de kolaylaştırıyor. Üstelik her yaştan birey tüketebilir. İşte faydaları;

Sağlıklı bir şekilde kilo verdirir.

Ödem oluşumunu önler.

Baş ve kas ağrılarını azaltır.

Yorgunluğa iyi gelir.

Vücudun pH dengesini düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur.

Kanser hücrelerinin verdiği zararı azaltır.

Cildi besler, yaşlanmanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.

Hücre yenilenmesinde ve onarılmasında büyük rol oynar.

Sindirim sistemini düzenler ve işlevini yerine getirmesini sağlar.

Zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.





Zayıflatır mı?

Alkali su tartışmalarının çoğu zayıflatıcı etkisi ile ilgili. Alkali suyun yalnızca zayıflamaya yardımcı yan faktörlerden biri olduğunun altını çizmekte fayda var. Sağlıklı bir beslenme düzeni ve egzersiz programı olmaksızın yalnızca alkali su tüketerek kilo vermeye çalışmak gerçekçi değildir. Hiçbir koşulu sağlamadan sadece bu suyu içerek zayıflama çabanız olumlu sonuçlanmayacaktır. Günlük alınan kalori miktarını azaltmak, spor yapmak, zararlı alışkanlıkları geride bırakmak gibi temel değişikliklere ek olarak alkali su içerek yalnızca kilo verme sürecini hızlandırabilir, daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Alkali Su Nasıl Elde Edilir?

Evde kolayca Alkali su hazırlamanın farklı yolları mevcut. 1 adet limonu dilimleyip 2 litre suyun içine kattıktan sonra 8 saat bekleyerek suyunuzu elde edebilirsiniz. Sonrasında 1 çay kaşığı deniz tuzu da ekleyebilirsiniz. 2 litre suya 1 yemek kaşığı karbonat döküp karıştırarak da alkali su elde edebilirsiniz. İçmeden önce birkaç saat bekleyebilirsiniz. Gün içinde 2 litreye kadar gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Taze olarak hazırlanıp tüketilmesi önemli. Yemek hazırlarken de kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.