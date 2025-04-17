Anneler Günü’nde neler yapılabilir? Anneler Günü etkinlik ve aktivite önerileri

Her yıl mayıs ayının ikinci haftası pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü’nde anneleri mutlu edecek etkinlikler, hem duygusal bağları güçlendiriyor hem de özel anılar yaratıyor. İşte farklı tarzlara uygun Anneler Günü etkinlik önerileri:

Evde Yapılabilecek Etkinlikler

1. Evde kahvaltı veya brunch hazırlama: Annenin sevdiği şeylerle dolu güzel bir masa hazırlayabilirsin.

2. El yapımı hediye köşesi: Kart, çiçek, bileklik ya da küçük dekoratif objeler yaparak ona özel bir köşe oluşturabilirsin.

3. Film/dizi maratonu: Annenin sevdiği romantik ya da nostaljik filmlerle mini bir sinema günü yapabilirsin.

4. Spa günü: Evde yüz maskesi, ayak banyosu, manikür gibi küçük bir spa deneyimiyle anneni şımartabilirsin.

5. Fotoğraf albümü hazırlama: Eski fotoğraflarla dolu nostaljik bir albüm veya slayt gösterisi hazırlayabilirsin.

Dışarıda Yapılabilecek Etkinlikler

1. Piknik veya doğa yürüyüşü: Havanın güzel olduğu bir yerde açık hava keyfi yapılabilir.

2. Kafede sürpriz buluşma: En sevdiği kafeye götürüp ona minik bir pasta ya da çiçekle sürpriz yapabilirsin.

3. Workshop veya atölye katılımı: Seramik, çiçek düzenleme, pasta süsleme gibi anne-kız/anne-oğul birlikte eğlenilecek bir atölye seçebilirsin.

4. Anı turu: Annenin gençliğinin geçtiği yerleri gezerek birlikte geçmişi yad edebilirsiniz.

5. Canlı müzik veya tiyatro: Annenin sevdiği tarzda bir etkinlik varsa birlikte gitmek çok özel olabilir.

Çocuklarla Yapılabilecek Etkinlikler (Minikler için)

• Parmak boyasıyla “Anneme Sevgim” tablosu yapmak

• Anneye özel şiir yazmak ve okumak

• Kartonlarla taç veya kolye yapmak

• Mini sürpriz kutular hazırlamak