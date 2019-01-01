Elele, aralık-ocak sayısında yeni yıla enerjisi yüksek girmenin formüllerini sunuyor. Heyecanlı, yeniliklerle dolu, keyif dolu bu macerada, hikaye kapakla başlıyor. Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Ayça Ayşin Turan, dijital bir platformda ilk kez yayınlanacak bir dizinin baş kahramanlarından biri olarak kapağımıza da aynı heyecanı taşıyor.

Dizi ve filmlerin kötü kahramanlarına olan sempatimiz ise bizi ünlü beş isimle bu durumu sorgulamaya itti. Bir yandan da onlar bu kez bizim için sevdikleri kötü kahraman rolüne büründü; herkesin iyi ve kötü insan olmaya yeni bir bakış açısı getireceği kesin. 90 yaşına gelen ve halen tiyatronun tozunu yutmaya devam eden Haldun Dormen'den öğreneceğimiz ne çok şey var; keyifli röportajımızla siz de keşfedin. Peki ya moda? Kış sezonunun hit parçalarına ulaşabileceğiniz ve stil kodlarını bulabileceğiniz detayları hemen yakalayın. Yeni yılda neredesiniz? Ya da 2019'da ilk nereye seyahat planı yapıyorsunuz? Colmar'ı mutlaka listeye ekleyin deriz; yeni sayıda bu rotaya dair her ayrıntıyı bulabilirsiniz. Yeni nesil genç oyunculardan Afra Saraçoğlu'nu keşfetmemiş olamazsınız değil mi? Bu farklı güzelliğe, yakın açıdan baktık, güzellik sırlarını kaptık. Anne okuyucularımızı da unutmadık. Bebekli annelere rehber olacak mini bir dosya hazırladık. Yeni yıl hediyelerimizi duymaya hazır mısınız peki? Hande Kazanova'nın hazırladığı Astroloji Eki ilki. Burcunuzun size neler getireceğini şimdiden bir kenara not edin. Yılbaşı eki ise yeni yılda 'kime, ne alacağım?' sorununa gezip dolaşmaya gerek kalmadan hızlı ve pratik alternatifler sunuyor...



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