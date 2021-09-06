Arı sütü nasıl elde edilir? Çocuklara kaç yaşında verilir? Faydaları nelerdir?

Arı sütü son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Peki, Arı sütü nasıl elde edilir? Arı sütü nasıl tüketilir? Arı sütü nasıl saklanır? Arı sütü faydaları nelerdir? Çocuklar kaç yaşında arı sütü kullanabilir? İşte yanıtı...

ARI SÜTÜ NASIL ELDE EDİLİR?

İşçi arıların 5 veya 10 günlük çene üstü bezlerinden salgıladığı madde olan Arı sütü oldukça faydalı bir besin. Bir sezon boyunca 50 kovandan yaklaşık olarak 1 kilo arı sütü çıkar. Kraliçe arı, arı sütü ile beslendiğinden dolayı hastalıklara karşı daha dirençlidir.

ARI SÜTÜ NASIL TÜKETİLİR?

Sabahları kahvaltılardan yarım saat önce aç karna dil altında eriterek tüketilebilir. Saf hali ile hiçbir şey katmadan tüketeceğiniz için daha faydalı olur. Saf olarak tüketemeyenler ise su, pekmez veya bal ile birlikte de tüketebilir. Çocuklar için arı sütü tüketme miktarı için doktorunuza danışarak daha sağlıklı bir bilgi edinebilirsiniz. Arı sütü metal kaşık yerine tahta kaşık ile kullanılması önerilen bir besin. Saf veya bir şey katarak tüketeceğiniz zaman tahta kaşık ile almaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.

Arı sütü renk itibariyle bal kadar koyu değildir daha açık renk yani krem rengindedir. Akışkan bir yapısı vardır. Tadı ise biraz ekşimsidir. Saf olarak tüketildiği gibi bilinen şifalı ballardan biri olan anzer balı ile karıştırılarak da tüketilebilir. Oldukça faydalı olan arı sütü, protein, karbonhidrat ve lipit (doymuş ve doymamış yağlar olarak ayrılan organik bileşenler), A, C D, E, B1, B2, B5 vitamini kısacası tüm B vitaminlerini içerir.

ARI SÜTÜ NASIL SAKLANIR?

Buzdolabında 3 ay boyunca muhafaza edilebilir. Daha uzun süre dayanması için buzdolabının buzluk kısmında da saklanabilir. Işığa ve ısıya hassasiyeti olması sebebeiyle özelliklerini yitirmemesi için ne kadar erken tüketilir ve bekletilmezse faydaları da o kadar çok görülür.

ARI SÜTÜ FAYDALARI

Cilt için maske olarak kullanılabilir.

Cildin güzelleşmesi ve pürüzsüzleşmesini sağlar ve sivilce problemlerini ortadan kaldırır.

Yumurta ve sprem kalitesini arttırır.

Göz altı torbaları için giderici ve faydalıdır.

En büyük mucizesinden biri ise ömre ömür katması. İşçi arıların ömrü 3 ay kadarken kraliçe arının ömrü arı sütü ile beslenmesinden dolayı 6 yıldır.

Cilt için merhem olarak da kullanılır.

Kansere karşı etkilidir.

Kanserli hücrelerin büyümesi yavaşlatır.

Kısırlığa faydası vardır.

Hastalıkları önler, mikropları yok eder.

MS hastalığına iyi gelir.

Hücre yenileyici özelliği vardır.

Damar ve kalp sistemini destekler.

Kan akışını düzenler.

Tansiyonu dengeler.

İnsülin gibi kanda bulunan şekeri yakar ve enerjiye dönüştürür.

Balgam söktürücü özelliği bulunur.

Astım, bronşit ve nefes darlığı çeken hastalara iyi gelir.

Çocukların gelişimine katkı sağlar.

Kemikleri güçlendirir, kas gelişimini sağlar.





ARI SÜTÜ ÇOCUKLARA KAÇ YAŞINDA, NE ZAMAN VERİLİR?

Çocukların beslenmesinde özellikle kemik gelişimi için çok faydalı besinlerden biridir. Çocukların mutlaka tüketmesi tavsiye edilir. Arı sütünün çocuğunuz için günlük tüketme miktarının en doğru bilgisini bir doktora danışarak alabilirsiniz. Arı sütünün çocuklara iki yaşından sonra verilebilir. Ancak yaşa göre dozajı değişir. Dikkati dağınıklığı olan çocuklarda arı sütü etkilidir. Yetişkinler günlük olarak ortalama 500 gram arı sütü tüketebilirler. Antioksidan açısında kuvvetlidir. Aynı zamanda bağışıklı sistemini güçlendirici etkisi bulunur. Uzman kişilere göre yılda en az bir kez sağlıklı yaşam için bu besin ile kür uygulanabilir.

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