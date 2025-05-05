Nişan töreni, evlenmeye karar veren kız ve erkeklerin aileleri ve yakın dostları tarafından yörenin gelenekleri doğrultusunda evleneceklerine ilişkin bir çeşit söz verme olarak ifade ediliyor. Nişanda toplumdan topluma değişiklik gösteren bazı ritüeller olur. Nişan töreninde genellikle aileler, yakın arkadaşlar ve bazı misafirler yer alır. Geleneksel olarak, nişan töreninde takı takma, yemekler, danslar ve eğlenceler bulunur.

Arkadaş nişanında ne takılır, altın takılmalı mı, hediye mi verilir?

Öncelikle genelde Türk kültüründe nişanda kıza takı takılır, onu da damadın ailesi kıza takar genelde, kızın kendi ailesinin de altın takmaması çokça rastlanan bir durum. O yüzden nişanlanan gelin adayına bir şey takmak zorunlu değildir. Ama hatıra olması açısından bir hediye vermek istiyorsanız, bunlar neler olabilir, seçeneklerimize bakalım..

1. Altın takmak

Yarım altın, çeyrek, gram altın gibi seçenekler eğer mali olarak size ağır külfet olarak geliyorsa fiyatı daha uygun altın bir ziynet eşyası seçebilirsiniz. İnce zincirli minimal kolye uçları, ince bileklikler, çeyrek altından daha uygun seçenekler olabilir.

2. Nakit para hediyesi

Düğün, nişan merasimlerinde döviz hediyesi de çokça rastlanan bir şey. İster nakit hediyesini bu şekilde verebilirsiniz ya da Türk lirası olarak bütçenize uygun bir meblağı nakit olarak hediye edebilirsiniz zarf içinde. Fakat hediye edeceğiniz naktin bir altın fiyatına denk gelme durumu var ise altın hediye etmeniz daha makbul olabilir.

3. Hediye vermek

Bazı yörelerde altın ya da nakit yerine hediye eşya vs. veriliyor. İster nişanlılık döneminde kullanabileceği bir eşya olarak, ister çeyizine bir katkı olarak alabileceğiniz hediye de güne bir hatıra katabiliyor.

Hediye verirken içine bir kart yazmak ya da çift için iyi dileklerde bulunmak da hoş bir dokunuş olabilir.