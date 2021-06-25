Aşılanma oranı en yüksek ilk 10 şehir açıklandı
Koronavirüsle mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bugün itibarıyla başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'de aşılanma oranının en yüksek olduğu 10 ili duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı yapılma yoğunluğunun en yüksek olduğu illeri duyurdu.
Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre aşılanma oranı en yüksek iller sıralamasında Edirne başı çekiyor. İkinci sırada Amasya ve üçüncü sırada Eskişehir var.
Koca, mesajında, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" dedi.
AŞILANMA ORANI EN YÜKSEK 10 İL
- Edirne
- Amasya
- Eskişehir
- Çanakkale
- Kırklareli
- Balıkesir
- Muğla
- Burdur
- Bilecik
- Sinop
Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın. pic.twitter.com/VPJpemFLIX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021