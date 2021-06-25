Aşılanma oranı en yüksek ilk 10 şehir açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı yapılma yoğunluğunun en yüksek olduğu illeri duyurdu.

Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre aşılanma oranı en yüksek iller sıralamasında Edirne başı çekiyor. İkinci sırada Amasya ve üçüncü sırada Eskişehir var.

Koca, mesajında, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" dedi.

AŞILANMA ORANI EN YÜKSEK 10 İL

Edirne

Amasya

Eskişehir

Çanakkale

Kırklareli

Balıkesir

Muğla

Burdur

Bilecik

Sinop