‘Tanrıların Yiyeceği’ çikolata Kahve Dünyası’nın usta ellerinde brownie, çikolata fondü, Kahve Dünyası Pastası ve çikolatalı sufle ile karşı konulmaz lezzetlere dönüşüyor ve adeta aşkın dört halini sunuyor.

Kakao ağacının Latince adı olan Theobroma Cacao’nun Tanrıların Yiyeceği anlamına gelmesi bir tesadüf değil, çünkü tanrılara sunulan bir yiyecek ancak Aztek İmparatoru Montezuma’ya ikram edilen çikolotalı içecek ‘Cacahuatl’ gibi muhteşem olabilirdi. İspanyolların Aztek ve Maya Kızılderililerinden öğrenip Kıta Avrupa’sıyla tanıştırdığı kakaonun yolculuğu, kakao ağacının tohumları olan kakao çekirdeklerinin toplanmasıyla başlıyor ve vazgeçemediğimiz o muhteşem lezzete dönüşene kadar uzun ve zahmetli bir yolculuktan geçiyor. Kahve Dünyası’nın çikolotalı lezzetleriyle en özel anlarınızı bir lezzet yolculuğuna çevirmeye ne dersiniz?







Ağızda dağılan mutluluk: BrownIe

Brownie her ne kadar kakaolu kek olarak bilinse de, kelime anlamlarından biri de ‘iyi huylu peri’ olan, çok özel bir lezzet. Kahve Dünyası da, brownie’nin hakkını fazlasıyla vererek sevgililere unutulmaz bir tat sunuyor. Bir top dondurma ile servis edilen brownie, yağ veya şeker içermezken damakları şenlendiren tadını bitter ve sütlü çikolatadan alıyor. Ilık brownie ile soğuk dondurmanın uyumu ise bu keyfi zirveye taşıyor.







Karşı konulmaz bir lezzet: Çikolata Fondü

Kahve Dünyası ile özdeşleşmiş tatlardan biri de hiç kuşkusuz Çikolata Fondü! En kaliteli kakao çekirdeklerinden hazırlanan çikolataların benmari usulü eritilmesiyle hazırlanan bu enfes lezzet, Kahve Dünyası’nın şık fondü seti içerisinde, mum ısısıyla sıcaklığı korunarak masaya geliyor. Yanında servis edilen muz ve çilek ise çikolatayla her buluştuğunda ortaya tablo gibi bir görünüm çıkıyor.







Kahve Dünyası Pastası

Bir Kahve Dünyası klasiği olan Kahve Dünyası Pastası, ev yapımı tarzında kurabiye, kahve çekirdeği ve çikolatanın eşsiz uyumunu yansıtıyor. Susamlı, çam fıstıklı kıtır kurabiye üzerinde Kenya kahve çekirdeği ile tatlandırılmış bitter, beyaz ve sütlü çikolata katmanlarından oluşan üç çeşit çikolata yer alıyor. Kahve Dünyası ustalarının tarifi olan bu pastaya son dokunuş ise çikolata sos kaplaması ve altın tozu ile süslenmiş bir kahve çekirdeği ile yapılıyor.



Çikolatalı Sufle

Mis kokulu, taptaze bir kek arasından fışkıran çikolataya kim hayır diyebilir ki! Fırından çıkarılır çıkarılmaz servis edilen Çikolatalı Sufle, pofuduk görünümüyle ilk önce gözlere hitap ediyor. Gerçek çikolatayla hazırlanan bu sıra dışı tat, sıcacık çikolatası ve gerçek süt kremasıyla bambaşka bir lezzet deneyimi yaşatırken Sevgililer Günü’nün en tatlı anlarına eşlik ediyor.



Bir kutu dolusu aşk

Kahve Dünyası, Sevgililer Günü’nü çikolata tadında karşılamak isteyen çiftler için çok özel bir sürpriz hazırladı. Markanın enfes çikolatalarıyla dolu özel tasarım kutular, şubat ayı boyunca mağazalarda sevgililerin beğenisine sunuluyor. Dileyenler bu özel tasarım kutulara aynı zamanda kahvedunyasi.com adresinden de ulaşabiliyor. Üstelik online satış mağazasından çikolata alımı sırasında yüklenen fotoğraflar, basılarak kutulara ekleniyor ve çikolatalar bitse dahi kutular baş köşedeki yerini korumaya devam ediyor.



Sıra dışı aşklara: Trüf çikolata

Tamamen el yapımı tarzında üretilen ve görünümüyle fark yaratan trüf çikolatalar, Hindistan cevizli, bitter ve sütlü çikolata dolgusuyla damakları şenlendiriyor. Trüf çikolatanın lezzet sırrı ise gerçek kakao ve ustaların yorumunda saklı.



Romantik çiftlerin tercihi: Spesiyal çikolata

“Benim aşkım özeldir” diyen çiftler, Sevgililer Günü hediyesi olarak bir Kahve Dünyası klasiği olan spesiyal çikolataları tercih ediyor. Çikolata aşkıyla üretilen, sütlü ve bitter lezzetlerin şık ve sofistike bir sunumla buluştuğu spesiyal çikolata, Sevgililer Günü’nün en tatlı anısı olarak hafızalarda yer ediniyor.



