Audi A6 Allroad Quattro

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Anlatılmaz yaşanır!

Yazı: Arzu Sözeri



Nasıl anlatsam nereden başlasam... Dışarıdan bakıldığında çok asil bir şehirli, içine girdiğinizde dağ tepe gidebileceğini kanıtlayacak güçte... A6 Allroad Quattro beni fazlasıyla etkilemeyi başardı!

Beni en çok etkileyen neydi hatırlamaya çalışıyorum... İlk olarak fiyatının pek aklımdan çıkmadığını söyleyebilirim. Anahtarı teslim alırken 310 bin lira değerinde bir otomobili test edecek olmanın verdiği tedirginliği yaşamadım dersem yalan olur. Ama bu aynı zamanda ne kadar güvende olduğumu da ispatlıyordu



Dış tasarım

Statıon otomobillere bayılmam. Ama bu farklı. Bir spor otomobil çekiciliği var üzerinde. Bu otomobille birlikte ‘tekerlek boşluk kenarları’ cümlesi ile tanışıyorum. İster kontrast

renkte isterseniz gövde rengine boyatarak jant kapaklarına kişilik katabiliyorsunuz. Aynı rengi çamurluklarda da kullanarak etkiyi ikiye katlayabilirsiniz. Bu detay otomobilin güçlü görüntüsünü destekliyor. Led farlarsa gece kulübü havasında... Ama gece görüşünü gündüz kadar güvenli hale getiriyor.

