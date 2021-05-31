Bakan Ziya Selçuk: Haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.”

Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını bildirdi.

Kavuşuyoruz!



Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. pic.twitter.com/MENeseU14K — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 31, 2021

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