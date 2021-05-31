Bakan Ziya Selçuk: Haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.”
Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını bildirdi.
Kavuşuyoruz!— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 31, 2021
Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. pic.twitter.com/MENeseU14K
İLGİLİ İÇERİKLER