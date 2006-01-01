Sabahları lezzetli bir başlangıç yapmak için sizin tercihiniz ne? Tatlı mı, tuzlu mu? Yanında çay mı, kahve mi? Kahvaltı için farklı reçeteleri Rappel’in şefi ve kurucusu Derya Gürsu Aymutlu’dan tadıyoruz.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta

Zara Home ve Paşabahçe’ye teşekkür ederiz.





Scone

Hazırlama süresi: 40 dakika

Kaç kişilik: 4-6 (3 adet)

Malzemeler

350 gr un

20 gr kabartma tozu

1 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

100 gr krema

110 gr tereyağ

2 gr tuz

Üzerine sürmek için; 1 adet yumurta sarısı



Hazırlanışı

Un, kabartma tozu, tuz ve oda sıcaklığındaki tereyağını mikserde karıştırın. 1 yumurta, 1 yumurta sarısı ve kremayı ayrı bir kapta karıştırın. Unlu karışıma, yumurtalı karışımı ekleyin. Homojen hale gelinceye kadar karıştırın ve ardından tezgaha alın, katlayarak yoğurun. 8 santimetre çaplı kalıpla en az 2.5 santimetre yüksekliğinde kesin. Tepsiye yağlı kağıt koyun. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Kestiğiniz scone’ların üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında 18 dakika pişirin.





Kahveli kakule sütü

Hazırlama süresi: 2 saat

Kaç kişilik: 4-6

Malzemeler

1 lt badem sütü

4 gr kakule

15 ml akçaağaç şurubu

1/4 adet vanilya çubuğu

100 ml espresso



Hazırlanışı

Kakuleyi toz haline gelinceye kadar öğütün. Badem sütünü ocağa alın, içerisine öğüttüğünüz kakuleyi, akçaağaç şurubu ve taze vanilyayı ekleyin. 15 dakika demlendirin. Ocağın altını kapatıp sütü bir kaba alın ve 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Servis edeceğiniz bardağın içerisine kakule sütünü 2 parmak boşluk kalacak şekilde koyun. Çektiğiniz espressodan istediğiniz sertlikte olana kadar ekleyin. Buz ile servis edebilirsiniz.





Çikolatalı breadpuding

Hazırlama süresi: 30 dakika

Kaç kişilik: 6-8

Malzemeler

75 gr bitter çikolata

75 gr sütlü çikolata

75 gr beyaz çikolata

700 gr krema

4 adet yumurta

1/2 adet taze vanilya

5 gr kabartma tozu

7 adet kruvasan



Hazırlanışı

Krema, yumurta, taze vanilya, kabartma tozunu bir kapta karıştırın. Önceki günden kalma kruvasanları yağladığınız fırın kabına bölerek yerleştirin. Üzerine parçaladığınız çikolataları ve kremalı karışımı dökün. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 18 dakika pişirmeniz yeterli.

Servis önerisi: Pudra şekeri, krema, taze meyveler



