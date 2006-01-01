Prodüksiyon: Selen Tanyeri
Fotoğraf: Nurdan Usta
Zara Home ve Paşabahçe’ye teşekkür ederiz.
Scone
Hazırlama süresi: 40 dakika
Kaç kişilik: 4-6 (3 adet)
Malzemeler
350 gr un
20 gr kabartma tozu
1 adet yumurta
1 adet yumurta sarısı
100 gr krema
110 gr tereyağ
2 gr tuz
Üzerine sürmek için; 1 adet yumurta sarısı
Hazırlanışı
Un, kabartma tozu, tuz ve oda sıcaklığındaki tereyağını mikserde karıştırın. 1 yumurta, 1 yumurta sarısı ve kremayı ayrı bir kapta karıştırın. Unlu karışıma, yumurtalı karışımı ekleyin. Homojen hale gelinceye kadar karıştırın ve ardından tezgaha alın, katlayarak yoğurun. 8 santimetre çaplı kalıpla en az 2.5 santimetre yüksekliğinde kesin. Tepsiye yağlı kağıt koyun. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Kestiğiniz scone’ların üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında 18 dakika pişirin.
Kahveli kakule sütü
Hazırlama süresi: 2 saat
Kaç kişilik: 4-6
Malzemeler
1 lt badem sütü
4 gr kakule
15 ml akçaağaç şurubu
1/4 adet vanilya çubuğu
100 ml espresso
Hazırlanışı
Kakuleyi toz haline gelinceye kadar öğütün. Badem sütünü ocağa alın, içerisine öğüttüğünüz kakuleyi, akçaağaç şurubu ve taze vanilyayı ekleyin. 15 dakika demlendirin. Ocağın altını kapatıp sütü bir kaba alın ve 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Servis edeceğiniz bardağın içerisine kakule sütünü 2 parmak boşluk kalacak şekilde koyun. Çektiğiniz espressodan istediğiniz sertlikte olana kadar ekleyin. Buz ile servis edebilirsiniz.
Çikolatalı breadpuding
Hazırlama süresi: 30 dakika
Kaç kişilik: 6-8
Malzemeler
75 gr bitter çikolata
75 gr sütlü çikolata
75 gr beyaz çikolata
700 gr krema
4 adet yumurta
1/2 adet taze vanilya
5 gr kabartma tozu
7 adet kruvasan
Hazırlanışı
Krema, yumurta, taze vanilya, kabartma tozunu bir kapta karıştırın. Önceki günden kalma kruvasanları yağladığınız fırın kabına bölerek yerleştirin. Üzerine parçaladığınız çikolataları ve kremalı karışımı dökün. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 18 dakika pişirmeniz yeterli.
Servis önerisi: Pudra şekeri, krema, taze meyveler