Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli

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Moral bozucu tabloların kovucusu sayabileceğimiz bazı besin önerilerimiz.

Su: Sıvı eksiliği ve dolaşımın yavaşlaması, organların çalışma temposunu düşürmelerine neden olabilir. Bu nedenle her gün en az 8-10 bardak su tüketmeyi alışkanlık haline getirin.

Hindi: Haşlanmış hindili salatalar, sandviçler, ton balığı ve tavuk tercihleri, uzun süreli doygunluk hissi vermeleri ve hormonal temelde dengeleyici etkileri ile mükemmel seçimlerdir.

Kırmızıbiber: Kırmızıbiber içeriğindeki fito kimyasallar ile üzerindeki sinir terminallerini uyarır, bu yanma hissi beyinde endorfin salgılarını artırarak mutluluk hissi yaratır.

