Bir markanın anatomisi: Yasemin Özeri

Modern yaşamın hızına karşı, zamansız ve özenli tasarımlar yaratan bir tasarımcıyla tanıştığımıza memnun oluyoruz. Bilinçli yaşama uyum gösteren sürdürülebilir üretim yöntemleri, uzun ömürlü ürünleri ve genetik kodlarında yatan stil sahibi tavrı ile YASEMİN ÖZERİ markasının dünyasına ilk adımı atıyoruz. İmzasını taşıyan her parça ile kendini kanıtlayan bir markanın anatomisine odaklanıyor ve girişimci ruhlara yol gösterecek o hikayenin peşine düşüyoruz.

Röportaj: Baran Alışkan

KİM?

Yasemin Özeri kimdir?

Mimarlık okudum ve ardından moda tasarımı üzerine yüksek lisans yaptım. Okumayı, yazmayı, yaratmayı, bakmayı, sanatı, hayatı ve gezmeyi seviyorum.

NE?

‘YASEMİN ÖZERİ’ markası nedir, neler yapar?

YASEMİN ÖZERİ markası; basit, sade ve bilinçli bir yaşamın parçası olan tasarımlar yaratma fikriyle ortaya çıktı. Kadın ve erkek için günlük hayatta rahatlıkla kullanabilecek kıyafetler tasarlıyor ve üretiyoruz. Bunun yanı sıra takı, çanta, ayakkabı ve objeler de yapıyoruz.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Bir sanat ve tasarım aşığıyım. Bunun yanı sıra, mimarlık okuduğum için bir şeyleri yapma, tasarlama ve üretme süreçlerinin hayatımın bir parçası olacağını hep hissediyordum. Ayrıca bağımsızlığıma da çok düşkündüm. Herhangi bir kuruma, kuruluşa, sisteme ait olamayacağımı bildiğim için kendi doğal gidişatımda bir girişimciye dönüştüm. Ben, her şeyden ilham alıyorum. Dünya, yaşam, doğa, insanlar, eğilimler, renkler, dokular gibi her şey benim için ilham verici.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

‘Bir marka kurmalıyım!’ diye yola çıkmadım aslında. Yaptığım şeylerle, uzun bir süre etiketsiz ve markasız olarak insanların yaşantılarına sızdım. Böyle bir derdim de hiç olmadı hayatımda. Mimarlık eğitimimin etkisiyle çevremi kuşatan, bedenimizi saran biçimleri hep sorgulardım. Onların işlevlerini ve hayatlarımızdaki anlamlarını düşünerek, onlara yeniden form vermeye çalıştım ve çalışıyorum. Ayrıca, benim sevmediğim bazı kavramlar var: Lüks, seksilik, kusursuzluk ve süs gibi. Çevremiz, bu kavramlar ve amaçlarla sarılıyken benim insanlara sunduğum kurtarılmış bir ada adeta.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte markanızı ve kendinizi nerede görüyorsunuz?

Benim büyümek, daha çok insana ulaşmak, markam şöyle veya böyle olsun gibi hayallerim yok. Dünyayı kurtaracak olan şeyin ‘küçülmek’ olduğunu düşünüyorum. Lokal olmak, malzemeni lokal olarak karşılamak, sömürünün olmadığı bir ortamda üretim yapabilmek ve yine sömürünün olmadığı bir ortamda ürettiğini insanlara sunabilmek... Asıl değerli olan şeyler bunlar. Hayalim, bunların değer görmesi ve anlaşılabilmesi. Gelecekte beni, Asya’da kumaş boyamayı öğrenirken ya da Afrika’da sepet örmeye çalışırken görebilirsiniz. Umarım…

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

Başarı kelimesiyle karşılıklı bir anlaşma yaptım. Sistem, bizim gibi küçük markaları, tasarımcıları, sanatçıları her daim yetersiz hissettirmeye, büyümeye ve daha fazlasını yapmaya iterken; içlerindeki başarısızlık hissini büyütür. Eğer başarılı olmaya çalışırsam, başarılı olma duygusunu hiçbir zaman yaşayamayacağımı da biliyorum. Bir tasarımcı olarak devam etmek için iki şey önemli. Birincisi, para kazanabilmek. İkincisi ise yaptığın işten haz almak ve tatmin olmamak.

“Sevmediğim bazı kavramlar var: Lüks, seksilik, kusursuzluk ve süs gibi. Çevremiz, bu kavramlar ve amaçlarla sarılıyken benim insanlara sunduğum kurtarılmış bir ada adeta.”

YASEMİN ÖZERİ

Etkileyici bir film: İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... ve İlkbahar.

İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... ve İlkbahar. Baş ucu kitabım: Görünmez Kentler – Italo Calvino.

Görünmez Kentler – Italo Calvino. İş planım/çalışma tarzım: Çalışmak için müthiş bir izolasyona ihtiyacım oluyor sanırım. Etrafımı kitapların, boyaların, kumaşların ve değişik malzemelerin sardığı bir atmosferde çalışmayı seviyorum.

Çalışmak için müthiş bir izolasyona ihtiyacım oluyor sanırım. Etrafımı kitapların, boyaların, kumaşların ve değişik malzemelerin sardığı bir atmosferde çalışmayı seviyorum. Güzellik rutinim: ‘Güzellik’ kavramını tartışabiliriz.

‘Güzellik’ kavramını tartışabiliriz. Favori şarkı: Müziğe aşığım ama her anın favorisi farklı.

Müziğe aşığım ama her anın favorisi farklı. Benim rengim: Soluk renkler.

Soluk renkler. İlham kaynağım: Her şey benim için ilham kaynağı olabiliyor. Asya’nın doğasının, insanlarının, hayata bakışlarının yeri ise kalbimde çok farklı bir derinlikte.

Her şey benim için ilham kaynağı olabiliyor. Asya’nın doğasının, insanlarının, hayata bakışlarının yeri ise kalbimde çok farklı bir derinlikte. Unutulmaz bir rota: Vietnam’da bulunan Ha Long Bay.

* ‘YASEMİN ÖZERİ’ ürünlerini, İstanbul’da Galata ve Bebek mağazalarında ve markanın Nişantaşı showroom’unda bulabilirsiniz.