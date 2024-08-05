Bir olimpiyat altın madalyasının maddi değeri ne kadar?

Olimpiyatlarda dağıtılan altın madalyaların sadece yüzde 1,3'ü altın geri kalanı saf gümüş. Yani 529 gram ağırlığında olan madalyanın içinde sadece 6 gram altın var.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; günümüzde verilen gümüş madalyalar ise hala tamamen gümüşten, Bronz madalyanın yapımında ise bakır, kalay ve çinko alaşımı kullanılıyor.

Oxford Economics tarafından yapılan hesaplama Paris Olimpiyatları'nda dağıtılan altın madalyalarının değerini de ortaya koydu. Bir olimpiyat altın madalyasının manevi değeri elbette paha biçilmez olsa da maddi değeri sadece 950 euro yani 34 bin 075 TL.

Aslında 1912 Stockholm Olimpiyatlarına kadar altın madalyalar neredeyse tamamen altından oluyordu.

Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrası tasarruf politikaları, 1920 Antwerp'ten itibaren madalyalardaki altın miktarının azalmasına sebep oldu.