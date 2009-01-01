Atlas ve Brisa, Bolu’da bir etkinlik düzenledi. Katılımcılar, 22-23 Nisan tarihlerinde doğa içinde Bridgestone’un patlasa da 80 km. hızla 80 km. yol almaya imkan veren özel lastiğini test etti. Ayrıca Bolu’nun en ünlü doğa varlıklarından Gölcük Gölü çevresinde bir doğa yürüyüşü yaptı.

Bridgestone’un yeni teknolojiyle ürettiği DriveGuard araba lastiğini test etmek üzere, Atlas ve Brisa, 22-23 Nisan tarihlerinde bir etkinlik düzenledi. Bolu’daki organizasyonda, Atlas ve Brisa ekiplerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu da yer aldı. Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel’in DriveGuard ile ilgili bilgilendirme konuşmasından sonra lastiğin hayat kurtaran özelliği test edildi. Bridgestone yetkilileri, lastiklerinin bu özelliğini vurgulamak için Gazelle Resort Oteli’nin helikopter pistinde özel bir gösteri düzenledi. Pistte gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, profesyonel bir okçu gelerek yayını gerdi. Hedefi biraz ileride duran aracın lastikleriydi. Önce arka lastik, ardından ön lastik atılan iki okla delindi. Tıslama sesiyle birlikte lastiğin havasının giderek azaldığı gözlemlendi. Ardından konuklar, sırayla direksiyona geçerek, aracı sürmeye başladılar. Araç, lastikler sağlammış gibi sorunsuz yola devam etti. Lastiği delme atışlarından önce ise, verilen kısa bir eğitimle birlikte katılımcılar da hedef tahtalarına ok atma fırsatı buldu.







Bridgestone DriveGuard lastikleri ile pek çok sürücünün korkulu rüyası olan lastik patlamasına kesin bir çözüm bulunmuş oldu. Yol yardımı aramalarında ilk sırada yer alan bu konu hakkında pek çok sürücü yeterli bilgiye sahip değil; teknik zorluklar da lastik değiştirme işlemini yolda yapmayı zorlaştırıyor. Emniyet açısından ise aniden patlayan lastik pek çok tehlikeyi beraberinde getiriyor. İşte DriveGuard, sürüş sırasında lastiğin patlaması sorununa çare oluyor. İster çivi batsın, ister bir cam parçası lastiğin yanağını kessin, yani ne olursa olsun bu lastik hiç sorun yaşamadan 80 kilometre mesafeye kadar güvenli bir sürüş garanti ediyor. Hem de jantlara hiç zarar vermeden. Yeni nesil teknoloji ürünü DriveGuard serisi, lastik basınç izleme sistemine (TPMS) sahip tüm binek araçların lastik patlasa dahi 80 kilometre boyunca saatte 80 kilometre gitmesini mümkün kılıyor. Otomobilinizle ilerlerken birden lastik basınç göstergeniz hızla düşüyorsa muhtemelen biraz önce üzerinden geçtiğiniz nesne lastiğinizi patlatmış olmalı.







Bridgestone DriveGuard patlayan lastiğin içindeki havanın tamamen kaybedilmesi halinde bile sürücüyü yarı yolda bırakmayacak bir teknolojiyle üretilmiş. Özel ve sert bir karışımdan oluşan destekle güçlendirilmiş lastik yanakları, aracın ağırlığını taşımaya devam ediyor. Bu da tam bir sürüş güvenliği anlamına geliyor. Tescilli ve patentli Cooling Fin (Soğutma Kanatçıkları) teknolojisi sayesinde Bridgestone DriveGuard lastikleri ısı dağılımını ve sürtünmeyi yeniden dengeliyor. Böylece hava basıncı tamamen kaybedilse bile araç tamir noktasına ya da eve ulaşabiliyor. Özellikle araç hızlı olduğu zaman patlayan lastiklerle araç kontrolü zor oluyor, bazen kazalar da meydana geliyor. Bu lastik, sürücünün araç kontrolünü kaybetmesine de engel oluyor. Peki bunun dışında başka bir avantajı var mı? Öncelikle yolda kalmak tarih oluyor. İkinci olarak artık bagajınızın hacmi daha da genişleyecek. Çünkü bu teknoloji sayesinde bagajda stepne taşımayacaksınız. Bu teknolojiyle çok önemli bir sorun daha çözülüyor.



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