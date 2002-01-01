Atlas dergisi ve WILO Pompa Sistemleri’nin su kaynaklarının önemine ve susuzluk tehdidine dikkat çekmek için düzenlediği ‘Su İçin Yürüyoruz’ etkinliği, İstanbul’da İnceğiz Mağaraları ve Durusu (Terkos) Gölü kıyılarında gerçekleşti.

Atlas dergisi ve WILO Pompa Sistemleri’nin su kaynaklarının önemine ve susuzluk tehdidine dikkat çekmek için düzenlediği ‘Su İçin Yürüyoruz’ etkinliği, İstanbul’da İnceğiz Mağaraları ve Durusu (Terkos) Gölü kıyılarında gerçekleşti.



Susuz hayat mümkün değil. Öyleyse suya gereken değeri çok geç olmadan vermeli. İşte bu nedenle düzenlenen etkinliğe, Atlas ve WILO ekiplerinin yanı sıra ulusal basından çok sayıda gazeteci ve 100’e yakın Atlas okuru katıldı.







İstanbul’dan yola çıkan otobüslerin ilk durağı İnceğiz Mağaraları oldu. Jeoloji ve insan ilişkisinin İstanbul’da en iyi gözlendiği yerlerden biri olan mağaralar, Çatalca’nın İnceğiz Köyü sınırlarında yer alıyor. Burası çok eski çağlardan beri yerleşim olarak kullanılmış özel bir alan. Karasu Deresi’nin kenarındaki bu mağara yerleşim, su kaynağına yakın olması sayesinde çok uzun süre boyunca kullanıldı. Etkinliğin katılımcıları mağara yerleşiminin tüm katlarına çıktı ve bir zamanlar burada yaşayan insanların şekillendirdiği duvarlara dokundu, onların izlerini araştırdı.



Katılımcılar daha sonra Durusu (Terkos) Gölü yakınında doğa yürüyüşüne geçti. Göl kıyısında doğa manzaralarıyla zenginleşen bir rota izleyen katılımcılar ayrıca yörenin doğal güzellikleri ve su kaynakları hakkında bilgi aldı. Durusu, İstanbul’un üç doğal gölü içinde en temiz olanı ve en iyi korunanı. İstanbul il merkezinin yaklaşık 45 kilometre kuzeybatısında yer alan gölün yüzölçümü 25 kilometrekare, en derin yeri ise 11 metre. Durusu (Terkos) Gölü, Karadeniz’e çok yakın ve aralarında 100-150 metre uzunluğunda bir kanal bulunuyor. Gölün en büyük beslenme kaynağı ise Istranca Deresi.





