1989 yılında kurulan ve bir Danimarka markası olan Bestseller grubunun bünyesinde yer alan Jack Jones, günlük ve spor giyimin önde gelen isimlerinden.

Hazır giyim sektöründe adından sıkça söz ettirmesinin temel nedeni, kaliteli ve modern ürünler tasarlaması. Özellikle 18-40 yaş aralığındaki gençlere hitap eden Jack Jones, spor giyinmeyi seven tüm kadınlara ve erkeklere birçok seçenek sunuyor.



Farklı giyinmek isteyenlere de alternatiflerle cevap veren Jack Jones, son derece uygun fiyatlarla kaliteyi tüketicileriyle buluşturuyor. Renk renk, desen desen parçalarıyla, her zevke ve her tarza hitap ediyor. Kaliteli ve sağlam dokusuyla uzun yıllar yıpranmadan kullanabilme imkânı sunan Jack Jones, dayanıklılığıyla da kullanıcılarından artı bir puan alıyor.



Kullandığı materyalleri ile detaylı bir şıklık sunarken, özellikle Jack Jones mont modellerinin içyapısı kış aylarının vazgeçilmezi oluyor. Hem kullanışlı hem de dayanıklı olan bu montlar, seni soğuk havalardan koruyor. Bunun yanında terletme yapmayan kumaşlara ve iç dokuya önem veren Jack Jones, casual ve iş yaşamında tercih edebileceğin markaların başında geliyor.



Kışın vazgeçilmezi olan montlar!

Stil sahibi erkeklere hitap eden Jack Jones, tasarımlarındaki kaliteyi özenli ve düzenli çalışmasına bağlıyor. Müşterinin isteklerini değerlendiriyor ve onları önemsiyor. Bu da tüketicinin zevkini anlamasında yardımcı oluyor. Bir Danimarka markası olması, o şehrin havasını yansıtmasını sağlıyor. Özellikle soğuk kış günlerinde tercih ettiğiniz Jack Jones erkek mont, havanın griliğine inat, canlı bir görüntü sunuyor.



Tüm kombinlerle rahatlıkla kullanabileceğiniz Jack Jones erkek mont modelleri, vücuda tam oturan kalıbı ve hafifliği ile dikkat çekiyor. Hafifliği demişken, bir montta ya da kabanda en çok dikkat edilmesi gereken husus kullanılan malzemesi ve hafifliğidir. Kolay taşınabilir olması tüm gün üzerinde taşıdığın yükü bir nevi azaltır. Üstelik canlı renklerde sipariş vereceğin bu montlar seni renkli şehir hayatının içine sürükleyecek. Dinamik bir yaşam sunacak.



Kıyafetlerini tamamlayan aksesuarlar kadar montlar da önem taşıyor. Üstelik kış aylarında birçok parçayı birlikte giymek zorunda kaldığın için kombin yapabilme şansın da zorlaşıyor. Tam da bu noktada imdada Jack Jones yetişiyor. Çünkü bu markanın tüm ürünleri neredeyse gardırobundaki tüm parçalarla uyum sağlayabilecek nitelikte.



Sokak stilini merak ediyor musun?

Tasarımları ve her biri ayrı çizgisiyle tüm kadın ve erkeklere hitap eden Jack Jones markası, soğuk havalarda bile sokak stilini korumana yardımcı oluyor. Özellikle kullanılan geometrik ve çizgili desenler hareketli bir imaj çizmeni sağlıyor. Eğer “Ben rengârenk giyinmekten hoşlanmam, sadelikten yanayım” diyorsan siyah ve beyazın tüm tonlarındaki modellerle seni baş başa bırakabiliriz. Daha ağır başlı ve asil görünmen Jack Jones ile oldukça kolay.



Kapüşonlu ve iç ceplerindeki kullanışlı yapısı sayesinde Jack Jones mont modellerini tercih edenler bütün bir kış üzerinden çıkaramıyor. Tarzının enerjisi dış görünüşüne yansıyor ve etrafa pozitif bir hava katıyor. Özel üretilen dokusu ve kumaşı sayesinde deri görünüme sahip olan Jack Jones erkek mont modelleri, şehirde yaşamı benimsemiş bireyleri birebir yansıtıyor.



Kimler hangi montları tercih etmeli?

Kısa boylu ve uzun boylu kişilerin seçeceği montlar farklı olmalı. “Gördüm, beğendim, alıyorum!” mantığı oldukça yanlış. Bu konu ile ilgili bilmen gereken birkaç püf noktası var. Hazırsan onları sıralıyoruz…



Kısa boylu isen; uzun boylu görünmen için birkaç tüyo vereceğiz. Mesela kadınlar için mini bir etek ya da yüksek bel Jack Jones pantolon modelleri bacak boyunu daha uzun gösterir. Bunun yanında enine çizgilerin yerine mutlaka boyuna çizgili kıyafetleri tercih etmek daha uzun boylu görünmeni sağlar. Özellikle son dönemin modası İspanyol paça pantolonlar bacak boyunu bir tık daha olduğundan uzun gösterir. Dene, göreceksin…



Topuklu ayakkabı giyen kadınların daha uzun görüneceğini söylemeye gerek bile yok. Ancak nude olan modeller biraz daha etkin olabilir. Bir de tek renk ve tek parça kıyafetler var. Uzun elbise, tulum gibi kıyafetler vücudunuzu bölmeyeceği için boyunu daha uzun gösterecektir.



Bu ve benzeri kurallara uyarsan aynada karşılaştığın sonuç seni bile şaşırtacak, emin ol. Şimdi gelelim kısa boylu kişilerin dış giyimde yani montlarda tercih etmesi gereken modellere… Kaban ve mont seçimi genel olarak zaten zor beğenilir. Ya kilolu gösterir ya da bedenine uygun olmaz. Bir de hava şartlarına göre seçilmezse terletir, üşütür vs… Tek parça ve tek renk desensiz Jack Jones kadın mont modelleri seni daha uzun gösterir. Hatta uzun bir montun altına hafif topuklu bir bot ile kombinlediğinde ortaya çıkan sonuca sen bile inanamayabilirsin.



Kısa boylu kişiler uzun montları rahatlıkla tercih edebilir. Genelde toplumda tam tersi bir algı vardır; bunu yıkmak için muhakkak bir uzun mont deneyin, öyle karar verin! Uzun boylu olan kişiler için bir sınırlama yok malum. Çünkü boy uzun kilo da orantılı olunca ne giyseler yakışıyor. ☺



Çok zayıf kişiler de mont ve kaban seçiminde zorlanabilir. Çünkü kabarık ve boom tarzı montların içinde kaybolabiliyorlar, bu da hoş bir görüntü çıkarmıyor ortaya. İşte bu kişiler, Jack Jones mont modellerinden bel hizasında biten kaz tüylü olanları tercih edebilirler. Eğer bacak boyu kısa olan biri isen de, diz üstü veya bel hizasında sonlanan Jack Jones mont modellerini rahatlıkla seçebilirsin. Belinden kemerli olan Jack Jones mont modelleri, giyen kişinin bacaklarını daha uzun ve vücudunu daha orantısal anlamda şekilli gösterir.



Bu havada ne giysem derdine son!

Havaların soğuk olduğu ve yağışlı bir gündeysen “Ne giysem olur acaba?” diye düşünüyorsan sana bir önerimiz var. Hemen bir Jack Jones kazak ile Jack Jones pantolonu kombinle. Sonrasında bir Jack Jones mont ve çantayı siparişlerine ekle. Hem sıcak tutan hem de kalitesiyle göz kamaştıran tüm Jack Jones parçaları arzu ettiğin ve çıtayı arşa taşıdığın kombinleri yapmak çok kolay.



Hepsini hallettin diyelim peki ya pabuçlar? İşte orada da imdada Scooter bot yetişiyor. Outdoor ayakkabı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden oluyor kendileri. Tüm kombinlerini rahatlıkla tamamlayabileceğin, su geçirmeyen, zorlu hava şartlarına uyumlu, yağmur çamur demeden her mekânda kullanabileceğin, dayanıklı mı dayanıklı bir bottur Scooter. Özellikle kaymayan tabanı ve sağlam dokusu sayesinde yıllarca ayağınızdan çıkarmayacağın vazgeçilmez bir ayakkabı olmaya aday Scooter bot.



Yıllarca giysen bile ilk günkü gibi harika görüntüsünü koruyan Scooter bot modelleri çok rahat bir kullanım sunuyor. Dinamik görünmeni sağlıyor. Her tarzdan kişinin ayağına rahatlıkla uyum sağlamasının yanında stilini de tamamlıyor.



