Yaz aylarıyla beraber evde büyük veya küçük bir değişim yapma zamanı geldi. Bu kış hepimiz çok gerildik, çok yorulduk, çok yıprandık. Tebdili mekanda ferahlık vardır atasözümüz gereği mekan da değiştirmek istiyoruz ama hala bir yere gidemiyoruz, çünkü pandemi. Olsun, biz de bulunduğumuz mekanı değiştiririz. İşte evde sağlıklı bir değişim için küçük tüyolar.

1. Derin dondurucusu artık hayati bir ihtiyaç

Pandemi süreci bize öğretti ki, derin dondurucu artık önemli bir ihtiyaç. Haftalarca evden çıkamayacağımız kötü olasılık senaryolarında, evde gıdaların bozulmadan saklanmasına destek olacak bir derin dondurucu bulunması güzel olmaz mı? Eğer evi yeniden donatmak veya eksikleri gidermek için bir alışveriş listesi hazırlanacaksa, derin dondurucu en üst sırada yer almalı.



2. Salona kocaman bi Led TV lazım

Televizyonları bir zamanlar küçümseyenler şimdi çok pişman. Sosyal hayatla, dünya ile en önemli bağımızın TV’ler üzerinden sağlandığını hepimiz gördük. Haberler, diziler, programlar, duyurular, TV ekranlarından bize ulaştı. Moralimizi TV ile yükselttik, derdimize dermanı TV’ler üzerinden aradık. Şimdi güzel bir Led TV ile salonumuzu gelecekteki olası karantina dönemlerine hazırlamak da akıllıca bir hareket olacaktır.



3. Yeni bir çamaşır makinesi? Evet!

Çamaşır makinesi de hijyene fazla fazla ihtiyaç duyduğumuz kış aylarında en büyük yardımcımız oldu. Eve girer girmez, dışarıda giydiğimiz çamaşırlarımızı yıkamaya aldık. Evimize dışarından olabildiğince az bulaş riski taşıdık. Bu aşamada çamaşır makinelerinin uygun programlara sahip olması, kısa, hızlı, sessiz çalışması çok önemli. Bu şartlara uygun yeni bir çamaşır makinesi alışveriş listesinde mutlaka yer almalı.



4. Eve bir kiler lazım

Olası karantina günleri için evde bir kiler bulunmasının da önemli olduğunu anladık. Mutfağa veya balkona ya da evin uygun bir odasına, küçük bir raf veya dolap alıp bunu kilere dönüştürmeniz de mümkün. Ancak şu detay da önemli: Kiler yönetmenin mantığı, gıda maddelerinizi, konserveleri, kavanozları, paketleri üst üste istiflemek değil, bir düzen içinde saklamaktır. Son kullanma tarihi yakın olanları raflarda ön kısımlara yerleştirirken, neyin nerede olduğunu da aklınıza yazmalı ve ihtiyacınız olduğu anda zorlanmadan, istifler arasından bulmak için uğraşmadan, kolayca alıp yemeklerinizde kullanabilmelisiniz. Beyaz eşya seçiminde gösterdiğiniz özen gibi, kiler dolabınızı / dolaplarınızı seçerken ve organize ederken de aynı özeni göstermelisiniz. Yıl boyunca Mevsiminde toplanmış taze sebze, meyve yiyebilme konforunun anahtarı, bu özen olacaktır.