Bu yaza Tarkan’la giriyoruz: “Kuantum 51”
Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra kaydettiği ilk albümü “Kuantum 51” ile, heyecanlı bekleyişin ardından 14 Haziran’da sevenleriyle buluştu.
Tarkan’ın bir süre önce sosyal medya hesaplarından, “Bu yaz umut dolu, sevinç dolu, eğlendiğimiz, yüzümüzün güldüğü bir yaz olsun” sözleriyle duyurduğu yeni albümü “Kuantum 51”, Hitt Müzik etiketi ile tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak, sanatçının sevenleriyle buluştu.
Tarkan’dan bir ilk
Tarkan, uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı on birinci albümü “Kuantum 51” ile ilklere de imza atıyor. Albümdeki 12 şarkının her biri için Tarkan performanslarından oluşan visualiser’lar hazırlandı; böylece dinleyiciler albümü baştan sona görüntülü olarak deneyimleyebilecek.
Prodüktör Tarkan
Prodüktörlüğünü Tarkan’ın üstlendiği Kuantum 51’de bu kez birden çok aranjör yer alıyor. Megastarın uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve birlikte daha önce sayısız hite imza attığı Ozan Çolakoğlu’nun dört şarkıda düzenlemesi bulunuyor. Ayrıca albümde İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer, Mert Kemancı düzenlemeleri de bulunuyor.
Kuantum 51’in söz ve bestelerinin çoğu Tarkan’dan
Kuantum 51’de şarkıların birçoğunun söz ve müziği Tarkan imzası taşıyor. Bunun yanı sıra, sözleri Aysel Gürel’e ait iki şarkı, söz ve müziği Güler Özince’ye ait bir şarkı, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan besteleri ve iki şarkıda Günay Çoban sözleri bulunuyor.
Hepimizi birleştiren Kuantum
Kuantum evrendeki her şeyin birbirine bağlılığı ve birliği olarak tanımlanır. Her şeyin enerji ve titreşimden oluştuğu, temel bir seviyede hepimizin birbirine bağlı olduğu anlayışıdır. Kuantum spiritüelliği niyetin gücünü, bilincin gerçekliği şekillendirme rolünü ve kendi deneyimlerimizin ortak yaratıcıları olduğumuz fikrini vurgular. Kuantum, bilincin daha yüksek alemlerine erişmek, farkındalığımızı genişletmek, spiritüel büyüme ve dönüşüm için evrensel enerjinin akışıyla uyum sağlamaktır.
Kuantum, beden, ruh ve zihnin bütünsel bir entegrasyonudur.
TARKAN “Kuantum51” Şarkı Listesi
1. YO
Söz – Müzik: Tarkan
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
1. İLLALLAH
Söz: Tarkan
Müzik: Tarkan – İskender Paydaş
Düzenleme: İskender Paydaş
1. OLAY
Söz– Müzik: Tarkan
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
2. ŞERBETLİ
Söz: Günay Çoban Müzik: Turaç Berkay Özer
Düzenleme: Turaç Berkay Özer
3. MÜTEŞEKKİR
Söz – Müzik: Güler Özince
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
4. DARMADUMAN
Söz: Tarkan
Müzik: Murat Matthew Erdem - Tarkan
Düzenleme: Murat Matthew Erdem
5. AYRILIK TÖRENİ
Söz: Aysel Gürel
Müzik: Tarkan
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
6. KALPTE SAVAŞ
Söz – Müzik: Tarkan
Düzenleme: Ateş Berker Öngören
7. ÇINAR
Söz: Aysel Gürel
Müzik: Serkan İzzet Özdoğan
Düzenleme: Mert Kemancı
8. ENSEYİ KARARTMA
Söz– Müzik: Tarkan
Düzenleme: Ateş Berker Öngören
9. SORMA GİTSİN
Söz: Günay Çoban
Müzik: Tarkan
Düzenleme: Ateş Berker Öngören
10. VATANIMSIN
Söz– Müzik: Tarkan
Düzenleme: Ateş Berker Öngören
ALBÜM KÜNYESİ
Yapım: Hitt Müzik
Dağıtım: DMC
Prodüktör: Tarkan
Mix-Mastering: Utku Ünsal – Turquilla (İstanbul)
Stüdyo: Hazel Müzik (İstanbul) - Floor 6 (Düsseldorf) - Beat Garden (Barcelona) - Pay Records (İstanbul-Bodrum)
Vokal Kayıt ve Edit: Elber Tutkus
Enstrüman Kayıt: Ünal Aşkın
Kuantum 51 Visualiser Künye
Video Kamera/Yönetmen: Can Karabulut
Video Editor: Çisem Baydar Çetinkaya
Video Post Producer: Osman Çetinkaya
Video Süpervizör: Erdi Sevinç
Video Genel Koordinatör: Volkan Atay