Bu yaza Tarkan’la giriyoruz: “Kuantum 51”

Tarkan’ın bir süre önce sosyal medya hesaplarından, “Bu yaz umut dolu, sevinç dolu, eğlendiğimiz, yüzümüzün güldüğü bir yaz olsun” sözleriyle duyurduğu yeni albümü “Kuantum 51”, Hitt Müzik etiketi ile tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak, sanatçının sevenleriyle buluştu.

Tarkan’dan bir ilk

Tarkan, uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı on birinci albümü “Kuantum 51” ile ilklere de imza atıyor. Albümdeki 12 şarkının her biri için Tarkan performanslarından oluşan visualiser’lar hazırlandı; böylece dinleyiciler albümü baştan sona görüntülü olarak deneyimleyebilecek.

Prodüktör Tarkan

Prodüktörlüğünü Tarkan’ın üstlendiği Kuantum 51’de bu kez birden çok aranjör yer alıyor. Megastarın uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve birlikte daha önce sayısız hite imza attığı Ozan Çolakoğlu’nun dört şarkıda düzenlemesi bulunuyor. Ayrıca albümde İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer, Mert Kemancı düzenlemeleri de bulunuyor.

Kuantum 51’in söz ve bestelerinin çoğu Tarkan’dan

Kuantum 51’de şarkıların birçoğunun söz ve müziği Tarkan imzası taşıyor. Bunun yanı sıra, sözleri Aysel Gürel’e ait iki şarkı, söz ve müziği Güler Özince’ye ait bir şarkı, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan besteleri ve iki şarkıda Günay Çoban sözleri bulunuyor.

Hepimizi birleştiren Kuantum

Kuantum evrendeki her şeyin birbirine bağlılığı ve birliği olarak tanımlanır. Her şeyin enerji ve titreşimden oluştuğu, temel bir seviyede hepimizin birbirine bağlı olduğu anlayışıdır. Kuantum spiritüelliği niyetin gücünü, bilincin gerçekliği şekillendirme rolünü ve kendi deneyimlerimizin ortak yaratıcıları olduğumuz fikrini vurgular. Kuantum, bilincin daha yüksek alemlerine erişmek, farkındalığımızı genişletmek, spiritüel büyüme ve dönüşüm için evrensel enerjinin akışıyla uyum sağlamaktır.

Kuantum, beden, ruh ve zihnin bütünsel bir entegrasyonudur.

TARKAN “Kuantum51” Şarkı Listesi

1. YO

Söz – Müzik: Tarkan

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu

1. İLLALLAH

Söz: Tarkan

Müzik: Tarkan – İskender Paydaş

Düzenleme: İskender Paydaş

1. OLAY

Söz– Müzik: Tarkan

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu

2. ŞERBETLİ

Söz: Günay Çoban Müzik: Turaç Berkay Özer

Düzenleme: Turaç Berkay Özer

3. MÜTEŞEKKİR

Söz – Müzik: Güler Özince

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu

4. DARMADUMAN

Söz: Tarkan

Müzik: Murat Matthew Erdem - Tarkan

Düzenleme: Murat Matthew Erdem

5. AYRILIK TÖRENİ

Söz: Aysel Gürel

Müzik: Tarkan

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu

6. KALPTE SAVAŞ

Söz – Müzik: Tarkan

Düzenleme: Ateş Berker Öngören

7. ÇINAR

Söz: Aysel Gürel

Müzik: Serkan İzzet Özdoğan

Düzenleme: Mert Kemancı

8. ENSEYİ KARARTMA

Söz– Müzik: Tarkan

Düzenleme: Ateş Berker Öngören

9. SORMA GİTSİN

Söz: Günay Çoban

Müzik: Tarkan

Düzenleme: Ateş Berker Öngören

10. VATANIMSIN

Söz– Müzik: Tarkan

Düzenleme: Ateş Berker Öngören

ALBÜM KÜNYESİ

Yapım: Hitt Müzik

Dağıtım: DMC

Prodüktör: Tarkan

Mix-Mastering: Utku Ünsal – Turquilla (İstanbul)

Stüdyo: Hazel Müzik (İstanbul) - Floor 6 (Düsseldorf) - Beat Garden (Barcelona) - Pay Records (İstanbul-Bodrum)

Vokal Kayıt ve Edit: Elber Tutkus

Enstrüman Kayıt: Ünal Aşkın

Kuantum 51 Visualiser Künye

Video Kamera/Yönetmen: Can Karabulut

Video Editor: Çisem Baydar Çetinkaya

Video Post Producer: Osman Çetinkaya

Video Süpervizör: Erdi Sevinç

Video Genel Koordinatör: Volkan Atay