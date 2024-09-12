Cadılar Bayramı 2024 ne zaman? Cadılar Bayramı (Halloween) neden kutlanır?

Her yıl kutlanan Halloween ya da diğer adıyla Cadılar Bayramı nedeniyle özellikle batı ülkelerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Dünya genelinde popülaritesi günden güne artan Cadılar Bayramı renkli kostümler ve bal kabağı dekorasyonlarıyla kendini gösteriyor. Bir çok insan Cadılar Bayramı konseptine uygun kıyafetlerle ve makyajla eğleniyor.

CADILAR BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

ABD'den Güney Kore'ye, Avustralya'dan Tayvan'a, dünyanın dört bir yanında Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor.

CADILAR BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Cadılar Bayramı Sembolü: Balkabağı

Bir balkabağını fener olacak şekilde oymanın ve şekillendirmenin kökenleri bin yıl önceye, Cadılar Bayramı’nın antik Roma öncesi Keltik Festivali dönemine dayanıyor.

Sebzeleri şekillendirmeye tekrar gelecek olursak, bu sebzelerden genellikle turplar onları taşıyanı koruyacak şekilde sunuluyor. Yüzler, eski Keltlerin o gece boyunca etrafta gezindiklerine inandığı, kötü ve istenmeyen ruhları uzaklaştırmak için kullanılıyor.

Balkabağı, Cadılar Bayramı’na son zamanlarda eklenmiş bir sembol. Cadılar Bayramı geleneklerini ‘Yeni Dünya’yla tanıştıran yerli Amerikanlar, İrlandalı göçmenler, balkabağının şekillendirilmesinin diğer sebzelere göre daha kolay olduğunu farkettikten sonra, balkabağı Cadılar Bayramı’nın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş oldu.

Kıyafetler

Modern kavramsallaştırma tamamen Amerikan etkisindeymiş gibi görünse de, Cadılar Bayramı, efsane olarak ve birtakım batıl inançlar ile beraber Avrupa kökenli tarihi bir geçmişe sahiptir... Köken olarak Cadılar Bayramı, 1 Kasım tarihinde kutlanan, yazın bitişini ve yeni Keltik yılının başlangıcını belirten bir Pagan Festivalidir.

Samhain; çiftçilerin hasatlarını topladığı, hayvanlarını kestiği, çimenlerin ve ağaçların kış için hazırlandığı; yaşayanların, ölülerin ve ruhların birbirine en yakın olduğu zamandır. İskoçya ve İrlanda’nın bazı bölgelerinde, antik Keltler, ölen akrabalarının yaşayanlar üzerinde oluşturmaya çalıştıkları baskı ortamını uzaklaştırmak veya kafalarını karıştırmak için maskeler takmış veya kıyafetlerini değiştirmişlerdir.

Günümüze kadar süregelen bir kimsenin görünüşünü maskeleyerek değiştirmesi geleneği, yüzyıllar sonra tekrar yorumlanarak bugün giyilen kostümler haline geldi.

DÜNYAYA NASIL YAYILDI?

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın yeniden tanımladığı modern Cadılar Bayramı, Avrupa’ya yayılmada güçlüklerle karşılaştı.

1990'lı yıllarda Cadılar Bayramı Fransa’ya ihraç edildi ancak asla Amerika’da gözlenen ticari coşkuyu yaratamadı.

Barlardan ziyade birkaç gece kulübünde kutlanmaya başladı ve yurtdışında yaşayıp Cadılar Bayramı partileri düzenleyen insanlar arasında gittikçe popülerliği azalan bir eğlenceye dönüştü.

Limoges şehri, Atlantik’teki diğer kuzenlerine nazaran mutat olarak Cadılar Bayramı geçit töreni ve festivaline ev sahipliği yapıyor.