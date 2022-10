En iyi Cadılar Bayramı filmleri: Hallowen ruhunu yansıtan 24 film

4. Scary Stories to Tell in the Dark (2019)



Korku Hikayeleri, Halloween gecesinde terk edilmiş bir kasabada bulunan bir grup gencin başına gelenleri konu ediyor. 1968 yılının Amerikası'nda değişim rüzgarları yaşanıyordur. Bellows ailesinin gölgesi, kasabanın çevresinde gezinmeye devam ediyordur. Bellows ailesinin malikanesi, kasabının uç bölgesinde bulunuyordur. Sarah ise bu ailenin sırlarla dolu genç üyesidir. Kızın yaşamı korkunç hikayelere konu olacak kadar sır doludur. Sonunda ise bir grup genç tarafından kitaba dökülmüş olan bu hikayeler keşfedilir. Bir anda bu hikayeler gerçeğe dönüşmeye başlayacaktır.