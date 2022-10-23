En iyi Cadılar Bayramı filmleri: Hallowen ruhunu yansıtan 24 film
Cadılar Bayramında bir parti planınız yoksa film izlemek iyi bir tercih olabilir. Hallowen ruhunu yansıtan 24 filmi sizler için seçtik. Bu listede herkese göre bir ürkütücü film var. Seçim sırası sizin....
1. Halloween (1978)
Korku sinemasının ustalarından John Carpenter'ı üne kavuşturan filmi "Cadılar Bayramı", ilk cinayetini altı yaşında işleyen bir çocuğun onbeş yıl sonra hapisten kaçarak geçmişini tekrarlamasını anlatıyor. Azizler günü arifesinde işlediği cinayeti hayatının merkezi haline getiren ve sıradan insanları öldürerek adeta sorunlarıyla hesaplaşan gencin hikayesi.
2. Halloween (2018)
1978 yılı Cadılar Bayramı’nda dört masum genci öldüren Michael Myers ile ilgili araştırma yapan bir grup araştırmacı Myers’ı hapishanede ziyaret ederler. Bu sırada herkes yaklaşmakta olan Cadılar Bayramı hazırlıkları içerisindedir. Cadılar Bayramı’nın gelmesini bekleyen biri daha vardır; Laurie Strode. Laurie, 40 yıl önce bir Cadılar Bayramı gecesi kendisini öldürmeye çalışan maskeli katil Michael Myers ile yüzleşmek istemektedir. Laurie, Myers’la yüzleşebilmek ve intikamını alabilmek için onun hapishaneden kaçmasını beklemektedir ve hayali gerçekleşir. Myers’ın da içinde bulunduğu hapishane nakil aracı kaza yapar ve Michael Myers kaçmayı başarır. Maskeli katilin kendisinin peşine düşeceğini bilen Laurie büyük karşılaşma için tüm hazırlıklarını yapmıştır.
3. Candyman (2021)
Şeker Adam'ın Laneti, Şikago’da yaşanan bir kent efsanesini araştıran genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Rivayete göre Candyman, ayna karşısında adını beş kez söyleyen kişiye görünmektedir. Ancak onun ortaya çıkması, pek de iyi şeylere yol açmaz. Bir üniversitede yerel efsaneler üzerine tez çalışması yapan genç bir adam, eski bir batıl inanç haline gelen Candyman’i araştırmaya karar verir. Çevresindeki insanlar ona bu konuyu araştırmaması için uyarılarda bulunsa da, o söylenilenleri umursamayarak işe koyulur. Korkulacak bir şey olmadığını herkese kanıtlamak isteyen genç adam, ayna karşısına geçerek, yasaklı ismi beş kez telaffuz eder. Bu andan itibaren yaşananlar, hiç de genç adamın düşündüğü gibi olmaz.
4. Scary Stories to Tell in the Dark (2019)
Korku Hikayeleri, Halloween gecesinde terk edilmiş bir kasabada bulunan bir grup gencin başına gelenleri konu ediyor. 1968 yılının Amerikası'nda değişim rüzgarları yaşanıyordur. Bellows ailesinin gölgesi, kasabanın çevresinde gezinmeye devam ediyordur. Bellows ailesinin malikanesi, kasabının uç bölgesinde bulunuyordur. Sarah ise bu ailenin sırlarla dolu genç üyesidir. Kızın yaşamı korkunç hikayelere konu olacak kadar sır doludur. Sonunda ise bir grup genç tarafından kitaba dökülmüş olan bu hikayeler keşfedilir. Bir anda bu hikayeler gerçeğe dönüşmeye başlayacaktır.