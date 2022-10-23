En iyi Cadılar Bayramı filmleri: Hallowen ruhunu yansıtan 24 film

3. Candyman (2021)

Şeker Adam'ın Laneti, Şikago’da yaşanan bir kent efsanesini araştıran genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Rivayete göre Candyman, ayna karşısında adını beş kez söyleyen kişiye görünmektedir. Ancak onun ortaya çıkması, pek de iyi şeylere yol açmaz. Bir üniversitede yerel efsaneler üzerine tez çalışması yapan genç bir adam, eski bir batıl inanç haline gelen Candyman’i araştırmaya karar verir. Çevresindeki insanlar ona bu konuyu araştırmaması için uyarılarda bulunsa da, o söylenilenleri umursamayarak işe koyulur. Korkulacak bir şey olmadığını herkese kanıtlamak isteyen genç adam, ayna karşısına geçerek, yasaklı ismi beş kez telaffuz eder. Bu andan itibaren yaşananlar, hiç de genç adamın düşündüğü gibi olmaz.