Cannes’dan Türkiye’ye iki ödül de basın kategorisinde geldi

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TBWA\İstanbul ve DDB & Co. İstanbul çalışmaları ile birer ‘Bronz Aslan’ kazandı.

Cannes Lions‘ın basın kategorisinde TBWA\İstanbul imzası taşıyan Pera Boya reklamı ve DDB & Co. İstanbul ekibi tarafından yaratılan Finans Leasing kampanyaları ‘Bronz Aslan’ kazandı.

Yapılan basın toplantısında jüri üyeleri arasında yer alan Rafineri Kreatif Direktorü Ayşe Bali, “Bu yılki işlere baktığımızda sadeliğin ve harika fikirlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu sene Basın kategorisinde başarılı olmak için yüklü bütçelere gerek olmadığını da gördük. Sanıyorum ki bu durum gelecekte Cannes’a katılacak ülkeler için ilham verici olacak” sözlerini kullandı.

Künye:

Reklamveren: Pera Boya

Ürün: Ahşap Koruyucu

Reklam Ajansı: TBWA\İstanbul

CCO: İlkay Gürpınar

Kratif Direktör: Volkan Karakaşoğlu

Metin Yazarı: Gökhan Akça

Art Direktörü: Güney Soykan

Fotoğrafçı: Emre Göloğlu (Rpresenter)

İlüstratör: Onur Aynagöz (P Blok)

Müşteri İlişkileri: Bilge Ertem