TBWA\İstanbul ve DDB & Co. İstanbul çalışmaları ile birer ‘Bronz Aslan’ kazandı.
Cannes Lions‘ın basın kategorisinde TBWA\İstanbul imzası taşıyan Pera Boya reklamı ve DDB & Co. İstanbul ekibi tarafından yaratılan Finans Leasing kampanyaları ‘Bronz Aslan’ kazandı.
Yapılan basın toplantısında jüri üyeleri arasında yer alan Rafineri Kreatif Direktorü Ayşe Bali, “Bu yılki işlere baktığımızda sadeliğin ve harika fikirlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu sene Basın kategorisinde başarılı olmak için yüklü bütçelere gerek olmadığını da gördük. Sanıyorum ki bu durum gelecekte Cannes’a katılacak ülkeler için ilham verici olacak” sözlerini kullandı.
Künye:
Reklamveren: Pera Boya
Ürün: Ahşap Koruyucu
Reklam Ajansı: TBWA\İstanbul
CCO: İlkay Gürpınar
Kratif Direktör: Volkan Karakaşoğlu
Metin Yazarı: Gökhan Akça
Art Direktörü: Güney Soykan
Fotoğrafçı: Emre Göloğlu (Rpresenter)
İlüstratör: Onur Aynagöz (P Blok)
Müşteri İlişkileri: Bilge Ertem