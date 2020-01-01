Yaz sofralarının rengi begonvil, şerbeti sohbet, kokusu çilektir. Gülen Yıldız Üçler ile özlediğimiz yaza kavuşuyoruz... Sizin mutfakta kim var?

KEÇİ PEYNİRLİ ÇITIR MUSKA BÖREĞİ





Hazırlama süresi: 40 dakika

Kaç kişilik: 4-6 kişilik

Malzemeler

• 2 adet yufka

İç harcı için;

• 250 gr keçi peyniri

• 1/2 demet maydanoz

Sosu için;

• 1 su bardağı maden suyu

• 3 yemek kaşığı sıvıyağ

Üzeri için;

• 1 yumurta sarısı

• Mavi haşhaş tohumu



Hazırlanışı

Yufkanın birini alın ve ince uzun olacak şekilde katlayın. 4-5 parmak genişliğinde dilimlere ayırın ve bu dilimlerden birini alıp açın. Yufka şeridinin başlangıç noktasına hazırladığınız iç karışımından bir tatlı kaşığı ekleyin ve muska şeklini alacak şekilde sol taraftan başlayarak bir sağa, bir sola doğru katlayın. Yufkanızın boyutuna göre bir şeritten 2 muska böreği çıkartabilirsiniz. Bu şekilde tüm yufkayı bitirin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp mavi haşhaş tohumu serpin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



ÇİLEKLİ MİLFÖY





Hazırlama süresi: 30 dakika

Kaç kişilik: 4-6 kişilik

Malzemeler

• 4 su bardağı süt

• 2 yemek kaşığı nişasta

• 2 yemek kaşığı un

• 2 adet yumurta sarısı

• 1 su bardağı şeker

• 200 gr çırpılmış süt kreması

• 6 adet kare milföy



Hazırlanışı

Kreması için; süt kreması dışındaki tüm malzemeleri bir tencerede birleştirin. Arından ocağa alıp karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca soğumaya bırakabilirsiniz. Bu karışım, biraz soğuduktan sonra içine çırpıp katı bir hale getirdiğiniz süt kremasını ekleyin ve mikserle çırpmaya devam edin. Hazırladığınız bu kremayı buzdolabında soğumaya bırakın. Milföy hamurlarını ise ince uzun dikdörtgenler elde etmek için ikiye kesin. Milföyleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alıp üstüne bir yağlı kağıt daha serin, bu sayede dengeli bir renk elde edeceksiniz. Bir başka tepsiyi de hamurların üzerine ağırlık oluşturmak için yerleştirin. 180 derecelik fırında milföyleri 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya alın. Daha sonra milföyleri ortadan ikiye ayırın. Bu sırada temizlediğiniz çilekleri ince dilimler halinde kesin. Kremanız yeteri kadar soğuduysa, sıkma torbasına alın ve milföyün aralara krema sıkıp dilimlediğiniz çilekleri yerleştirin. Tüm krema ve milföy bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.



BİBERİYELİ ILIK TAZE PATATES SALATASI





Hazırlama süresi: 30 dakika

Kaç kişilik: 4-6 kişilik

Malzemeler

• 1/2 kg taze patates

• Birkaç dal biberiye

• 1 adet kırmızı kapya biber

• 1 adet kırmızı soğan

Sosu için;

• 1 tatlı kaşığı hardal

• 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1/2 limon

• Tuz



Hazırlanışı

Taze patateslerin kabuğunu soymadan iyice yıkayıp ikiye bölün ve su dolu bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın. Patatesler yumuşadıktan sonra suyunu süzün ve çok az sıvıyağ eklediğiniz tavada patatesler hafif renklenene kadar karıştırarak pişirin. Soğanı piyazlık doğrayın, kapya biberi halka halka doğrayın ve bir salata kasesine alın. Üzerine patatesleri ilave edin ve bir kase içinde karıştırdığınız sosu üzerine ekleyin. Ilık servis edin.



REYHAN ŞERBETİ

