Adına çok duymasak da çemen otu sayısız faydasıyla tam bir şifa kaynağı. Akdeniz ve Güney Avrupa’da yetişen, Uzak Doğu ülkelerinde ise yemeklere eklenen bu ot, asırlardır alternatif tıpta da kullanılıyor. Ancak etkilerini hissetmek için düzenli şekilde tüketmek gerekiyor. Türkiye’de genellikle çay olarak hazırlanıp içiliyor.

Adına sıkça rastlamasak da çemen otu sayısız faydasıyla tam bir şifa deposu. Akdeniz ve Güney Avrupa’da yetişen, Uzak Doğu ülkelerinde ise yemeklere eklenen bu ot, asırlardır alternatif tıpta da kullanılıyor. Peki, faydaları nelerdir, nasıl kullanılır, olumsuz etkileri var mıdır? Tüm bu soruları ve daha fazlasını sizin için yanıtladık…

Çemen Otu Faydaları

Özellikle sağlığa faydalarıyla adından söz ettiren çemen otu, gerçek bir şifa kaynağıdır. Bağırsaklardan mideye, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar uzanan sayısız faydayı beraberinde getiriyor. Bitkisel tedavi yöntemleriyle ilgileniyorsanız aşağıda sıraladığımız çemen otu faydaları dikkatinizi çekecektir.

Balgam sökücü olduğu için öksürüğe iyi gelir.

Solunum yollarını olumsuz etkileyen bronşit ve nezle gibi hastalıkların iyileşmesine yardım eder.

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların hafif atlatılmasını sağlar.

Mideye çok iyi geldiği için mideyle ilgili her türlü şikayetin giderilmesinde uzmanlar tarafından önerilir.

Hazımsızlık, şişkinlik ve gaz gibi sorunları hafifletir.

Emziren annelerin süt üretimini artırır.

Kabızlığı önler.

Adet söktürücü etkiye sahiptir.

Afrodizyak etkisi göstererek libidoyu yükseltir.

Hafızayı güçlendirmesi sayesinde Alzheimer gibi ciddi hastalıklarla savaşır.

Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Kansızlığa iyi gelir.

Aşırı terlemeyi azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Menopoz dönemindeki kadınlarda yaygın görülen şikâyetlerin ortadan kalkmasına yardım eder.

Antioksidan etkisiyle vücudu zararlı maddelerden arındırır.

Kan şekerini düzenler.

Tüm bu saydığımız faydaları hissetmek için çemen otu düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Çünkü sağlığa iyi gelen doğal ürünlerin birkaç kullanımda etki göstermesi, mucizeler yaratması mümkün değil. Ancak önerildiği miktarda uzun bir süre kullanıldıktan sonra gözle görülür etkilerini hissetmeye başlayabilirsiniz.

Çemen Otu Kullanım Şekilleri

Çemen otu Türkiye’de genellikle çay olarak kullanılıyor ve hazırlaması tahmin ettiğinizden çok daha kolay. Bir bardak kaynamış suya aktarlardan aldığınız 1 tatlı kaşığı çemen otu tohumu ilave edip demlenene kadar bekledikten sonra afiyetle içebilirsiniz. Her gün bir fincan içerek saydığımız tüm faydalarını bedeninizde hissedebilirsiniz. Cilt ve saç yararları için yine aktarlardan satın aldığınız sabununu kullanabilirsiniz. Saçların dökülmesine iyi geldiği gibi hızlı uzamasını da sağlıyor.





Yan Etkileri Var mıdır?

Her bitkisel ürün gibi çemen otu da çok dikkatli ve araştırma yaparak, hatta bir uzmana danışarak kullanılmalıdır. Aksi halde ihtimali düşük de olsa bazı olumsuzluklar yaşama riskiniz var. Potasyum eksikliği olanların tüketmesi önerilmiyor. Kandaki potasyum oranını azalttığı için fazla miktarda tüketildiği zaman ishal ve baş dönmesi gibi sorunların yaşanmasına neden olabilir. Kan sulandırıcı olması nedeniyle de ameliyat olacak kişilerin ameliyat tarihinden belli bir süre önce tüketmeyi tamamen durdurması gerekiyor. Doğal ürünler, bitkiler ve otların iyileştirici gücü herkes tarafından biliniyor. Ancak bilinçli kullanılmadıkları zaman çok ciddi problemleri tetikleyebilecekleri akıldan çıkarılmamalıdır. Unutmayın ki önerildiği şekilde ve miktarda kullanılmayan her şey, dünyanın en faydalı ürünü de olsa, bedene zarar verebiliyor…