Püf noktalarını biliyorsanız kusursuz bir çikolatalı kek yapmak sizin için artık çok kolay!

Hemen hemen herkesin sevdiği atıştırmalıklardan olan çikolatalı kek çeşitleri, uygulayabileceğiniz farklı tariflerle çay saatlerinde ve gün menülerinde yerini alıyor.

En güzel çikolatalı kek tarifleri

Fırında kek yapmak kolay. Peki, çikolatalı kek fırın olmadan yapılır mı? Pratik çikolatalı keki fırın kullanmadan tencerede yapabilirsiniz. Daha önce bu keki tatmamış olanlar aradaki farkı anlayamayacaktır. Pamuk gibi bir çikolatalı kek yemek istiyorsanız fırın kullanmadan yapılan bu keki mutlaka yapmanızı öneririz.

Aklınızda bir sürü soru işaretinin belirdiğinin farkındayız. Ama endişe etmeyin. Tüm soru işaretlerini giderecek bir yazı sizleri bekliyor. “Çikolatalı kek nasıl yapılır?”, “Çikolata sosu kekin üzerine ne zaman dökülür?” gibi soruların cevaplarını tarifte göreceksiniz ve enfes bir çikolatalı kek pratik yollarla nasıl yapılırmış, öğrenip ilk fırsatta misafirlerinize yapmak isteyeceksiniz.



Çikolatalı kek çeşitleri nelerdir?

Çikolatalı kek, çok sayıda çeşitlendirilebilen bir kek çeşididir. Gerek yapılış şekli gerekse kullanılan malzemeler, çikolatalı kek çeşitlerini zenginleştiren unsurlardır. Tek başına da oldukça lezzetli olan çikolatalı kekin içine koyacağınız kuruyemişlerle fındıklı çikolatalı kek, antep fıstıklı çikolatalı kek ya da bademli çikolatalı kek çeşidini deneyebilirsiniz. Biraz daha uğraş vererek daha lezzetli bir şeyler yapayım diyorsanız, ıslak çikolatalı keki öneririz. Ayrıca üzerine puding ya da pasta kreması dökebileceğiniz çikolatalı kek çeşitlerine de göz atabilirsiniz. Yapılış şekillerine göre başlıca kek çeşitleri ise fırında, tencerede ve fincanda çikolatalı kek çeşitleridir.



Tencerede çikolatalı kek tarifi

Gün geçmiyor ki mutfakta yeni bir şey öğrenilmesin. Yeni nesil tariflere ise her gün yeni birisi ekleniyor. Tatlı severleri mutlu edecek kolay ve muhteşem bir kek tarifi aktaracağız. Mutfakta farklı tarifler denemeyi sevenleri epey memnun edecek bir tarif olduğu kesin. Fırın kullanmadan kek yapabilmeyi kim istemez ki?



Çikolatalı kek malzemeleri nelerdir?

·2 adet yumurta

·1 su bardağı toz şeker

·Yarım su bardağı sıvı yağ

·Yarım su bardağı süt

·1 su bardağı un (ayrıca kalıba serpmek için ek 1 çorba kaşığı un)

·2 yemek kaşığı kakao

·Yarım paket kabartma tozu

·Yarım paket vanilya

Sosu için:

·Bir buçuk su bardağı süt.

·1 su bardağı su.

·2 yemek kaşığı kakao.

·3 yemek kaşığı şeker.

·1 yemek kaşığı nişasta.

·Çikolatalı kek nasıl yapılır? Püf noktaları...

·İlk önce kullanacağınız yaklaşık 26 cm’lik teflon tencerenizi yağlayın ve 1 kaşık unu tencereye serpin ki karışımı hazırladıktan sonra vakit kaybetmeden kaba dökebilesiniz.

·Derin bir kaba iki yumurtayı ve bir su bardağı toz şekeri ekleyin. Bu karışımı yaklaşık 4 –5 dakika, köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla çırpın.

·Köpük köpük olan yumurta ve şeker karışımına yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı sütü ekleyip mikser yardımıyla havasını çok fazla kaçırmadan, yaklaşık 15- 20 saniye, karıştırın.

·Daha sonra 1 su bardağı unu, 2 yemek kaşığı kakaoyu, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip karıştırma spatulası yardımıyla hava kabarcıklarını yok etmemeye çalışarak iyice karıştırın.

·Karışımı yağlayıp unladığınız tencereye dökün. Tencereyi kapatmadan önce kapak ve tencere arasına havlu kağıt gerip öyle kapağı kapatın.

·Ocağa aldığınız tencereyi en kısık ateşte yaklaşık 45 dakika kadar pişirin. Daha sonra tencerenin kapağını ara ara açıp bıçak ya da kürdan yardımıyla kekinizin pişip pişmediğine bakabilirsiniz.

·Pişen kekinizi ocaktan aldıktan sonra bir tabak yardımıyla ters çevirip tencereden çıkarın. Soğumaya bırakın.







Çikolata sosu kekin üzerine ne zaman dökülür?

Sos tarifi;

·Süt, su, şeker, nişasta ve kakaoyu bir tencereye alın ve tel çırpıcı yardımıyla ocağa almadan önce iyice karıştırın.

·Ocağa aldığınız karışımı orta ateşte kıvama gelinceye kadar pişirin.

·Çikolata sosu kekin üzerine, kek soğuduktan sonra dökülür. Sosu soğumuş olan kekin üzerine spatula yardımıyla eşit şekilde dökün. Kekiniz hazır afiyet olsun.

Püf noktası

1.Kek pişirmeye başlamadan önce mutlaka kullanacağınız kalıbı yağlayıp unlayıp hazır edin. Aksi taktirde hazırladığınız karışımı kaba almak için bekleteceğiniz süre zarfında kek içerisindeki hava kabarcıkları sönecektir. Bu kekinizin daha çok kabarmasına imkan sağlayacaktır.

2.Sıvılardan oluşan ana kaptaki karışıma ekleyecek olduğunuz toz karışımı karıştırma spatulası yardımı ile alttan yukarı gelecek şekilde karıştırmayı unutmayın. Bir numaralı püf noktasında belirtildiği gibi yine aynı sebepten, karışımın içerisindeki hava kabarcıklarını kaybetmemek adına önemli bir ipucudur.

3.Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için ilk yarım saat kesinlikle tencerenin kapağını açmayın. Kekin kabarmasını engellememek için bu adımı uygulamanız çok önemli.

4.Kekin pişip pişmediğini kürdan yahut bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Kürdan ya da bıçağı keke batırıp çıkardıktan sonra kekin hamuru yapışmamış ise kekiniz tam olarak piştiğini gösterir.

5.Çikolata tadının daha yoğun olmasını arzu ederseniz çikolata sosunu yaparken, pişirme işlemi esnasında tencereye çikolata parçaları atıp erimesini sağlayın.

6.Kek üzerine dökeceğiniz sosun ve kekin sıcaklığı konusunda hep akıllarda soru işareti olur. Unutmayın ki hem kekin hem de sosun sıcak olması kekin hamurlaşmasına neden olur. Bu yüzden soğuttuğunuz kekin üzerine yine soğuttuğunuz sosu dökmeniz kekinizin daha diri olmasını sağlar.