Baklavalık yufkadan tatlılar yapabileceğiniz gibi sevdiklerinize baklavalık yufkadan börek çeşitleri de hazırlayabilirsiniz! Bu arada hemen söyleyelim ki; baklavalık yufkadan börek yapıldığında tadı inanılmaz oluyor. Çıtır çıtır ağızda dağılan börek yemeyi kim istemez ki...

Havalar yavaş yavaş ısınıyor. Havaların düzelmesiyle kahvaltılar, beş çayları artık daha keyifli hale gelmeye başlamıştır eminim. Diyet yapıyorsanız bile size kaçamak yaptıracak bu tarifler en azından bir kere denemeyi hak ediyor. Baklavalık yufkadan börek tariflerini deneyerek ister kahvaltıda ister beş çayınızda sofralarınıza ekleyebileceğiniz lezzetli börekler hazırlayabilirsiniz.



Baklavalık yufkadan börek nasıl olur?

Daha önce tatlı haline alışageldiğimiz baklavalık yufkanın börek hali de sizi ve sevdiklerinizi epey memnun edecek. Peki "baklavalık yufkadan börek nasıl olur?" derseniz, çok güzel olur deriz. Baklavalık yufkadan börek çeşitleri içine ekleyeceğiniz malzemelerle çoğaltılabilir. İstediğiniz malzemeyle farklı malzemelerle çok lezzetli börekler yapabilirsiniz. Baklavalık yufkadan börek kıymalı, peynirli, ıspanaklı, patatesli ve daha pek çok çeşitte yapılabilir. Şimdi sizlere baklavalık yufkadan yapabileceğiniz peynirli ve patatesli olmak üzere iki ayrı çeşit börek yapımı tarifi vereceğiz.



Baklavalık yufkadan börek yapımı tarifleri

Birbirinden leziz baklavalık yufkadan börek tarifleriyle sevdiklerinize ziyafet sofraları hazırlayabilirsiniz.

Baklavalık yufkadan börek tarifi (patatesli)

Kişi Sayısı: 6-8 kişilik

Hazırlık Süresi: 1.5 -2 saat

Pişirme Süresi: 30 - 40 dakika



Malzemeler:

1 paket baklavalık yufka

Yaklaşık 200 gram tereyağı

İç Harç için;

4 –5 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

Bir çay bardağı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Bir çay kaşığı karabiber

Tuz

Bir tatlı kaşığı pul biber

Üzeri için;

1 tam yumurta



Hazırlanışı:

·Patatesleri haşlayın ve soyun.

·Haşlanan patatesleri ezecek yardımı ya da çatalla iyice ezin.

·Soğanı yemeklik doğrayıp geniş bir tavada sıvı yağ ile pembeleşinceye kadar kavurun.

·Ardından salçayı ekleyip karıştırdıktan sonra ezilmiş patatesi, tuzu, karabiberi ve pul biberi koyup yaklaşık 4 – 5 dakika kavurun.

·Kavurduğunuz iç malzemeyi soğumaya bırakın.

·Bir kapta tereyağınızı eritin. Daha sonra baklavalık yufkayı tezgahınıza serin. Erittiğiniz yağdan yufkanın her yerine eşit olacak şekilde yufkanızı yağlayın.

·Üst üste bu şekilde 5 kat olacak şekilde baklavalık yufkaları yağladıktan sonra patatesli harcınızdan eşit şekilde dağıtın. Yalnız bu noktada dikkat etmeniz gereken şey baklavalık yufkayı saracağınız için yufkanın uç kısmını yaklaşık 4 parmak kadar patatesli harçtan koymadan bırakın.

·Yufkaları çok fazla sıkıştırmadan rulo şeklinde sarın.

·Diğer yufkalara da aynı işlemi yapıp aralarında boşluk kalmayacak şekilde buzdolabına sığacak bir kaba dizin.

·Eğer yufkalar arasına sürdüğünüz yağ arttıysa üzerine dökebilirsiniz. Ardından ruloları dilimleyip buzdolabında yaklaşık 1 saat bekletin.

·Buzdolabından çıkardığınız börekleri yaklaşık yarım saat de oda sıcaklığında bekletin.

·Yağlı kağıt serilmiş tepsiye rulo dilimlerini alın ve bir kasede bir tam yumurtayı çırpıp rulo dilimlerinin üzerine sürün.

·İsteğinize bağlı olarak üzerine susam ya da çörek otu serpebilirsiniz.

·Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Baklavalık yufkadan börek artık hazır. Afiyet olsun.



Baklavalık yufkadan börek tarifi (peynirli)

Kişi Sayısı: 6-8 kişilik

Hazırlık Süresi: 1.5 -2 saat

Pişirme Süresi: 30 - 40 dakika



Malzemeler;

20 adet baklavalık yufka

İç harcı için;

·500 gram beyaz peynir

·Maydanoz

·Tuz

·Karabiber

·Pul biber

Sosu için;

·1 çay bardağı süt

·1 çay bardağı sıvı yağ

·1 çay bardağı maden suyu

Üzeri için;

·3 yemek kaşığı tereyağı

·İçe sürdüğünüz sostan artan karışım



Hazırlanışı;

·İlk önce baklavalık yufkalara süreceğiniz sos karışımı için sütü sıvı yağı ve maden suyunu çırpın.

·Üst üste iki baklavalık yufkayı tezgaha koyun

·İkinci yufkanın üzerine hazırladığımız sos karışımını eşit şekilde olacak biçimde sürün.

·3. yufkayı da üzerine yerleştirip tekrar sos karışımını eşit şekilde sürün.

·4. kat yufkayı da üstüne koyun ve bunun üzerine sos sürmeyin.

·Yufkanın uç kısmına peynir, maydanoz ve baharat karışımını eşit şekilde dağıtın ve yufkayı rulo şeklinde sarın.

·İstediğiniz kalınlıkta olacak şekilde kesin.

·Diğer yufkaları da bu şekilde hazırlayın.

·Hazırladığınız ruloları yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

·Eritilmiş tereyağı ve artan iç sos karışımıyla karıştırın ve tepsideki rulo yufkaların üzerine dökün.

·İsteğinize bağlı olarak üzerine susam ya da çörek otu serpin ve yaklaşık bir saat buz dolabında bekletin.

·Çıkardığınız tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat yufkaların üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Peynir lezzetiyle birleşen baklavalık yufkadan börek için sofrayı kurabilirsiniz. Afiyet olsun.