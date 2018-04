Çilek Kız gösterisi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Strawberry Shortcake Live Show, Türkiye'de ilk kez çocuklarla buluşuyor.

Strawberry Shortcake (Çilek Kız), ABD’den Brezilya’ya pek çok ülkede sergilenen Live Show’uyla 2 –17 Mart tarihleri arasında hafta sonu, Wish İstanbul organizasyonuyla Türkiye’de. American Greetings ve Max Licensing’in lisanslı aile gösterisi olan “Strawberry Shortcake” (Çilek Kız), Türkiye’de ilk kez özel kostüm karakterler, dans ve müzik şovlar eşliğinde, Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Akatlar’da sahnelenecek. Her şeyi çilek rengi ve konseptinde olan bu çilli, sevimli küçük kız ile arkadaşları eğlenceli sahne şovlarıyla Türkiye’de çocuklara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Çizgi filmleri izlenme rekoru kıran “Strawberry Shortcake”in (Çilek Kız) gösteri biletlerini, Biletix web sitesinden veya etkinlik gişesinden temin edebilirsiniz.