Çin devlet televizyonu CCTV, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisini yayınlamaya karar verdi.



(DHA)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muhteşem Yüzyıl dizisinin Çince dublaj ve alt yazı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirdi. Bakanlığın Pekin Müşaviri İlknur Yiğit, CCTV'nin izleyici kitlesinin yüz milyonları bulduğunu hatırlattı. Proje üzerinde yıllardan bu yana çaba harcadığını vurgulayan İlknur Yiğit, şöyle dedi:"Sonunda başardık. Türkiye'yi her kesimdeki Çinliler'e tanıtmak için çok büyük bir fırsat yakalandı. Dizi ile Türkiye'ye ilginin artmasını bekliyoruz. Çin'de televizyonlarda yabancı dizi gösterim kotası ve ayrıca sıkı sansür uygulaması var. Tüm bunları aştık. Çok önemli bir tanıtım fırsatı olacak. CCTV ile dizi filmin tanıtımına başlıyoruz."