'Çırağan Sarayı'nın bilinmeyenleri...

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19. yüzyılda Osmanlı sultanlarını ağırlayan Çırağan Sarayı, 104 yıl önce geçirdiği yangının ardından bugün de tüm görkemiyle ayakta...

Sultan Abdülaziz'in, kardeşi Abdülhamit'in isteği üzerine, 1871'de yaptırdığı, Sultan Abdülmecid'in oğulları V. Murat, II. Abdülhamit ve V. Mehmet Reşat'ın doğup büyüdüğü saray, 1990'dan beri otel olarak Luciano Pavarotti, John F. Kennedy Jr., Robert De Niro, Donna Karan, Michael Schumacher, Silvio Berlusconi, Bernard Lacoste, Sophia Loren, Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Kofi Annan, Hollanda Kraliçesi Beatrix, Oprah Winfrey, U2 ve Madonna gibi birçok ünlü konuğu ağırladı.



Fener yakma kutlamalarından Çırağan Sarayı'na...

104 yıl önce 18 Ocak'ta çıkan yangında içi küle dönen ve bu süreçte çeşitli badireler atlatan Çırağan Sarayı'nın tarihi seyri şöyle:



17. yüzyılda, sarayın bulunduğu alan Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar "Kazancıoğlu Bahçesi" olarak biliniyordu.



18. yüzyılda, Lale Devri'nde en parlak zamanını yaşayan bölgeyi 3. Ahmet, damadı Vezir İbrahim Paşa'ya verdi. Paşa, 1719 yılında aynı yerde eşi ve aynı zamanda 3. Ahmet'in kızı olan Fatma Sultan için bir yazlık köşk inşa ettirdi. Fatma Sultan bu bahçelerde, sık sık "Çırağan Şenlikleri" denilen fener yakma kutlamaları düzenlerdi. Farsça'da "özel ışık kaynağı" anlamına gelen "çırağan", zamanla sarayın adı yerine de kullanılmaya başlandı.



19. yüzyıla gelindiğinde Padişah II. Mahmut, o zamanlar bir camiye, bir okula ve bir Mevlevi tekkesine sahip olan bu alanı, yazlık köşkü yıkarak ilk sarayı inşa etmek yoluyla yeniden yapılandırmaya karar verdi.



1857 yılındaysa Padişah Abdülmecid, "batı" tarzında yeni bir saray inşa edilmesi için II. Mahmut'un yaptırdığı sarayı yıktırdı. Birkaç yıl sonra vefat eden Abdülmecid'in yerine kardeşi Sultan Abdülaziz, yine "doğu" tarzında yaptırdığı sarayı 1871 yılında tamamladı.



