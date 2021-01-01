HiPP Türkiye için Kidsnook tarafından oluşturulan HiPP Kitap Kulübü ile çocuklara kitap sevgisi ve kitapların özel olduklarını hissettirmek amaçlı hazırlanmıştır…

Çocuklarda kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını da desteklemek amacı ile HiPP’in sevilen karakteri Hippofant için hazırlanan serinin ilk iki kitabı artık çocuklarla buluşuyor.. HiPP Kitap Kulübünün hikayelerini Ayşegül Dede yazdı, Gül Çetin çizdi.



Teknoloji ile erken yaşta tanışan, binlerce uyarıcı ile karşılaşan çocuklara kitapların kendi renkli dünyalarıyla tanıştırmak çok zor olurken, bu kitaplar sayesinde çocukların kendini olduğu gibi kabul etmeleri konusunda erken yaşta farkındalığa varmalarını sağlamak sevme konusunda düşünme fırsatı yaratmaktır..



İlk kitabımız Hippofant Tatilde; Kumsalda oynayan 3 arkadaşın kendilerini güneşten korumak için buldukları ilginç yöntemleri anlatan eğlenceli ve mizah dolu bir hikaye ile çocukların hayal dünyasını gelişmesini sağlayacak.



İkinci kitap Hippofant ve yüz bin milyon baloncuk ise; kirlenmeyi çok seven Ata ve köpeğinin daha sonra temizlenirken oynadıkları eğlenceli baloncuk oyunlarını okuyacaklar.