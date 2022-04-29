Constance Ephelia Seyşeller: İkiniz için doğal cennet

"EVET " demek için en iyi yer orası değil mi? Romantik bir düğün yeri, mükemmel bir evlilik teklifi yeri veya sadece romantik bir kaçamak için bir yer arıyorsanız, Seyşeller adalarında herkes için bir şeyler var.

Ana Mahe adasında bulunan Constance Ephelia Seychelles, okyanus lagününün ve Port Launay Ulusal Deniz Parkı'nın en doğal manzarasına sahiptir. İster gür yeşilliklerin ortasındaki suitlerden birinde, ister yemyeşil yamaçta, kendine özel havuzu olan bir yamaç villasında kalmaya karar verin, sadece ikiniz için sakin bir yer bulabileceksiniz.

Constance Ephelia, duyularınızı ve ruhunuzu canlandırabileceğiniz bir yerdir. Tam bir rahatlama veya sevgilinizle daha aktif bir tatil arıyorsanız, ideal bir tatil yeridir.

Sadece harika ortamın tadını çıkarmak ve kendilerini şımartmak isteyenler için oturup kitap okumak, manzarayı hayranlıkla izlemek veya adanın doğal florası ve faunasından ilham alan çok sayıda tedavi sunan ünlü kaplıca köyünde dinlenmek için sonsuz çarpıcı noktalar vardır. Romantik konaklamanızı daha da özelleştirmek için doğal yağlar ve gençleştirici teknikler içeren çok çeşitli çift bakımları mevcuttur. Örneğin, bir Balayı Ritüeli masaj, özel dinlenme zamanı ve spa kokteyllerini içerirken, Couple Connect Ritüeli konukların otelin sağlıklı yaşam vücut bakımı ve cilt bakımı uygulamalarından herhangi birini seçmelerine ve çiçekler, lezzetli çikolatalar ve egzotik kokteyller içeren romantik bir köpük banyosunun keyfini çıkarmasına olanak tanır.

Keyifli bir günü bitirmenin en iyi yolu, 5 restorandan birinin seçkin şeflerinin sizi gün batımında serinletici bir kadeh şampanya eşliğinde gastronomik bir yolculuğa çıkarmasına izin vermektir.

Daha aktif olanlar için Constance Ephelia, aralarından seçim yapabileceğiniz sonsuz seçenek ve aktivitelerle maceracı ruhunuzu hayata geri getiriyor. Mangrov ormanında bir kayıkla Hint Okyanusu'na gidin, tenis ve squash kortlarında oyununuz üzerinde çalışın ya da bir tırmanma gezisine çıkın. Bir bisiklet gezisi için rezervasyon yapın, balığa çıkın ya da tüplü dalış yapın, görkemli bir çevrede meditatif bir yoga dersi deneyin ya da ormanın gölgesinde zip tellerini kaydırın.

İster saakin bir tatil ister macera dolu bir tatil olsun, deneyimli personel Constance Ephelia beklentileri karşıladığınızdan emin olur ve gelecek yıllar için anılar yaratacaktır.

https://www.constancehotels.com/en/

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